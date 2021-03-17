Günaydın sevimli ayı !
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Günaydın sevimli ayı !

17.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:13

Bartın'ın Ulus ilçesinde kış uykusundan uyandığı tahmin edilen ayı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bartın'ın Ulus ilçesinde kış uykusundan uyandığı tahmin edilen ayı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Ayıyı görüntüleyen iki arkadaş büyük şaşkınlık yaşadı.

Ulus ilçesinin Ulukaya kanyonunda yer alan Ulukaya şelalesini gezmeye giden iki arkadaş kayalıkların arasında bir ayı olduğunu fark etti. Hemen cep telefonuna sarılan iki arkadaş ayıyı uzak bir mesafeden cep telefonu ile görüntülediler.

Kış uykusundan uyandığı tahmin edilen ayının uzun süre çevreyi izlediği görüldü.

Büyük şaşkınlık yaşayan Abdulkadir Karagülle cep telefonu kamerası ile görüntülediği ayıya, "Yeni mi uyandın aslan? Allah'tan başka bir şey isteseydim ayı dedim ayı çıktı. Nasıl da bakıyor " diye seslendi.

(Bülent Bostancı/İHA)

Günaydın sevimli ayı !
Günaydın sevimli ayı !
Günaydın sevimli ayı !
Günaydın sevimli ayı !

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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