Günaydın: "Doğalgaz İhtiyacında 60 Yıl Sorun Yaşanmayacak"

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, kente ikinci bir doğalgaz şehir istasyonu kurulması için çalışmaların başlatıldığını, Senirce ile İstanbul yolu Kömür Analiz Laboratuvarı arkasında kalan 13 km'lik kısımda çelik boru hattı projesine başlandığını söyledi. Günaydın, "Bu projenin tamamlanmasıyla şehrimizin önümüzdeki 60 yıllık doğalgaz ihtiyacı karşılanacak şekilde altyapısı tamamlanmış olacak" dedi.

Bugün itibariyle 70 bin 920 doğalgaz abonesinin bulunduğu Isparta'nın önümüzdeki 60 yıllık doğalgaz ihtiyacında her hangi bir sorun yaşanmaması amacıyla şehre 13 km uzunluğunda ikinci bir şehir istasyonu kurma çalışmalarına başlandı. 2018 yılı yatırım çalışmalarının tamamlandığını, 2019 yılı planlama çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, aboneliklerin ve bugün itibariyle doğalgaz tüketimleri dikkate alındığında Isparta için ikinci şehir istasyonu kurma durumuna gelindiğini kaydetti.

Günaydın, Senirce Kasabası mevkiinde kurulacak olan ikinci şehir istasyonu için öncelikle mevcut doğalgaz çelik hattının ringi oluşturacak biçimde tamamlanması gerektiğini belirtti. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, bu durumu sağlamak üzere çelik boru hattının tamamlanması için mevcut şehir istasyonu ile daha önceki yıllarda branşman bırakılan Kömür Analiz Laboratuvarı bölgesindeki vana arasında 13 km'lik çelik boru hattı projesine başlandığını kaydetti.

Bu projenin tamamlanmasıyla Isparta'nın önümüzdeki 60 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak şekilde altyapısının tamamlanmış olacağını söyleyen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, "Çalışma yapılacak olan alana tüm borularımız indirildi" dedi. Günaydın, "Hat döşeme çalışmalarına başlıyoruz. Bu ring içerisindeki basıncın yükseltilmesi devamlı olarak ihtiyacını karşılamasını sağlayacak. 13 km'lik bir uzunluk. Senirce'ye kadar gidecek, bağlantı yapılarak ring sağlanacak ve şehre iki kanaldan ayrı ayrı doğalgaz gelecek. 2018 yılı yatırım programı şehrimizde eksiksiz bir şekilde uygulandı. Basınç düşüklüğü olmaması lazım, bu hat onu da ortadan kaldırmış olacak. Basıncı düşük olan ender yerlerde basınç yükseltisine sahip olacak. Böyle de idare eder ancak doğalgazın çalışma şeklini, en yüksek kalitede, eksiksiz, hatasız bir biçimde yapılması düşüncesinin de gerçekleştirilmesini istedik. Belediyemizin de doğalgaza yüzde 10 oranında ortaklığı var. Isparta'mıza en güzel, teknik bir şekilde bunu sağlıyoruz. Kısa zaman içinde Senirce'ye kadar uzanan bu hat ana şebekeye bağlanacak ve kalitede daha üst seviyeye çıkacak." dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA