'Günaydın' demek cahiliye dönemine ait bir adet mi? Ali Erbaş, tartışma yaratan sözlerine açıklık getirdi - Haberler
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"Günaydın" demek cahiliye dönemine ait bir adet mi? Ali Erbaş, tartışma yaratan sözlerine açıklık getirdi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Kaleme aldığı kitapta "günaydın" ve "tünaydın" ifadelerini cahiliye dönemi ile ilişkilendiren Diyanet İşleri Ali Erbaş, gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı. Peygamberimizin selam tavsiyesine geçiş sürecini anlatırken konunun anlaşılması için günümüzden örnek verdiğini belirten Erbaş, "Hiçbir yerde 'Günaydın demek cahiliye adetidir' ya da 'Günaydın demeyiniz' gibi bir sözüm asla olmamıştır. Kaldı ki ben de zaman zaman aynı hitap şeklini kullanıyorum" dedi.

"Ramazan Günlükleri" adlı kitabında "Cahiliye döneminde insanlar, 'Sabahınız hayat olsun' gibi sözler söylerlerdi. Bizde bazı kimselerin kullandığı, 'Günaydın, tünaydın' ifadelerine benzer ifadelerdi bunlar" satırlarına yer veren Diyanet İşleri Ali Erbaş'tan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'a mesaj gönderen Erbaş, "Selamın tarihini anlatırken cahiliye dönemindeki selamlaşma adetinden Peygamberimizin selam tavsiyesine geçiş sürecini ifade etmiştim. Konunun anlaşılması için günümüzden örnek vermiştim. Herhangi bir yerme niyetim asla olmamıştır" dedi.

İşte Erbaş'ın konuyla ilgili açıklaması;

"2015 yılında Yeni Şafak Gazetesi'nde yazdığım ramazan köşe yazılarından birinin başlığı 'Aranızda Selamı Yayınız' idi.

Selamın tarihini anlatırken cahiliye dönemindeki selamlaşma adetinden Peygamberimizin selam tavsiyesine geçiş sürecini ifade etmiştim.

Konunun anlaşılması için günümüzden örnek vermiştim.

Herhangi bir yerme niyetim asla olmamıştır.

Ekte köşe yazımı gönderiyorum.

Bunun dışında hiçbir yerde 'Günaydın demek cahiliye adetidir' ya da 'Günaydın demeyiniz' gibi bir sözüm asla olmamıştır.

Kaldı ki ben de zaman zaman aynı hitap şeklini kullanıyorum.

6 sene önceki bir yazıdan zorlama yaparak böyle bir kanaate ulaşmak ve sanki 'Günaydın demeyin' demişim gibi algı oluşturmak büyük haksızlıktır.

Bugünkü yazınızdan dolayı üzüldüğümü ifade edeyim.

Size saygı duyuyorum ve gerekli düzeltmeyi yapmanızı bekliyorum.

Allah'a emanet olunuz."

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı

Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı

 Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı.
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Yorumlar (1)
Selin Akpınar :Ya sene 2021 olmuş konuştuğumuz konulara bak çıldırıcam artık
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