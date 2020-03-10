Günay Restaurant Bodrum'da
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Günay Restaurant Bodrum'da

Gündoğan'daki BVS Bosphorus Resort Hotel&Spa çatısı altında Günay Restaurant, Sahne İstanbul Beach, Sahne İstanbul After, By Balıkçı, Taksim Steakhouse, Petrichor Brasserie ve Bodrum Meyhanesi olmak üzere 7 farklı işletme olacak.

10.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:44
Günay Restaurant Bodrum'da

Eğlence hayatına yön veren BVS Grup, bu yaz Bodrum'a bomba gibi geliyor. Farklı bir eğlence ve otelcilik hizmetiyle tatilcilere özellikle çocuklu ailelere sınırsız bir tatil ve eğlence hizmeti sunacak. Gündoğan'daki BVS Bosphorus Resort Hotel&Spa çatısı altında Günay Restaurant, Sahne İstanbul Beach, Sahne İstanbul After, By Balıkçı, Taksim Steakhouse, Petrichor Brasserie ve Bodrum Meyhanesi olmak üzere 7 farklı işletme olacak.

Türkiye'nin en prestijli canlı müzik mekanı Günay Restaurant, açıkhava gazinosu konseptiyle bu yaz Ebru Gündeş, Ajda Pekkan, Emel Sayın, Hülya Avşar, Seda Sayan, Funda Arar, Özcan Deniz gibi sanat dünyasının duayen isimlerini ağırlayacak. Günay Restaurant, başlangıcı da 25 Mayıs Pazartesi akşamı Türk müziğinin efsane isimlerinden Ebru Gündeş'le yapacak.

İstanbul Eğlence Hayatı Bodrum'a Taşınıyor

BVS Bosphorus Resort Hotel&Spa'daki Sahne İstanbul Beach 600 kişilik kapasitesiyle 16: 00-18: 00 saatlerinde sevilen sanatçıların sahne performansları, DJ performansları ve dans gösterileriyle Bodrumlular'a unutulmaz gün batımı keyfi sunacak. Aynı zamanda sabahın ilk saatlerine kadar eğlencenin devam edeceği Sahne İstanbul After'ın ise işletmesini ünlü işletmeci Sarp Yaman ile Mert Siliv yapacak. 300 kişinin ağırlanacağı mekanda sahne alacak olan Erdem Kınay, Suat Ateşdağlı, Serdar Ortaç, Okan Kurt, Demet Akalın, Fatih Ürek gibi isimler performanslarıyla 2020 yazına damga vuracak.





Kaynak: Snob Magazin

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