SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Günay, Milas'ın gururu oldu - Spor
İstanbul, Türkiye, Pendik, Milas, Spor

Günay, Milas'ın gururu oldu

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından 4-8 Mart tarihleri arasında İstanbul Pendik'te Regleman Otel'de düzenlenen Özer Baysaling Şampiyonası'nda Milas'ı temsil eden Sercan Günay, 171 Klasik Vücut Geliştirme Büyük Erkekler Sıkletinde Türkiye Şampiyonu oldu.

09.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:11
Günay, Milas'ın gururu oldu

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından 4-8 Mart tarihleri arasında İstanbul Pendik'te Regleman Otel'de düzenlenen Özer Baysaling Şampiyonası'nda Milas'ı temsil eden Sercan Günay, 171 Klasik Vücut Geliştirme Büyük Erkekler Sıkletinde Türkiye Şampiyonu oldu.


Daha önce katıldığı 2018 - 2019 Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda Milas'ı başarıyla temsil ederek Türkiye üçüncüsü olan sporcumuz Sercan Günay, bir başarıya daha imza attı.


4 - 8 Mart tarihleri arasında İstanbul Pendik'te Regleman Otel'de Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen Özer Baysaling Şampiyonası'na katılan Günay, 171 Klasik Vücut Geliştirme Büyük Erkekler Sıkletinde Türkiye Şampiyonu oldu.


Uzun yıllardan beri vücut geliştirme sporuyla ilgilenen ve Milas'ta spor salonu ile hizmet veren Güna, hedefinin milli takım forması giymek olduğunu belirterek, "Bu zorlu maraton da yanımda olan başta eşime ve aileme bütün Dostlarıma, maddi manevi destek olan tüm sponsorlarıma hazırlık sürecinde çok yakından destek ve taktik konusunda yardımcı olan sevgili Hasan Özsoy hocama tüm dualarını eksik etmeyen herkese gönülden teşekkür ederim. Yolumuz uzun Mayıs ayında milli takım ile İspanya'daki Avrupa şampiyonasına hazırlığımız devam edecek" dedi.


Günay, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu ile IFBB organizasyonunda 3 - 6 Nisan tarihlerinde Antalya Asteria Kremlin Palace Otelde düzenlenecek Rafael Santonja Cup Şampiyonasında da yarışacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler Spor
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Spor
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Spor
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Spor
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Spor
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek Spor
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak James Jeffrey Vladimir Putin Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sadi Konuk Defne Samyeli Müslüm Gürses Şahan Gökbakar
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Malcolm Thomas Hikmet Karaman Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana Petrol İtalya Sivasspor
Şu an buradasınız: Günay, Milas'ın gururu oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 15:00:39. #1.15#