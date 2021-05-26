Günaşırı ne demek? Günaşırı nasıl yazılır?

Türkçede çok fazla kullanılan sözcükler arasında yer alan Günaşırı kelimesi nasıl yazıldığı ve ne anlama geldiği merak edildi. Bu yüzden pek çok kişin doğru anlamını öğrenebilmek için araştırma gerçekleştirmektedir. Peki, Günaşırı ne demek? Günaşırı nasıl yazılır?

Türkçede çok fazla kullanılan sözcükler arasında yer alan Günaşırı kelimesi nasıl yazıldığı ve ne anlama geldiği merak edildi. Bu yüzden pek çok kişin doğru anlamını öğrenebilmek için araştırma gerçekleştirmektedir. Peki, Günaşırı ne demek? Günaşırı nasıl yazılır? İşte detaylar haberimizde...

GÜNAŞIRI NE DEMEK?

Günaşırı kelimesinin doğru anlamı 'iki günde bir' şeklinde öne çıkmaktadır. Yani diğer bir anlamı ile bir gün ara vermek olarak günaşırı kelimesi kullanılır. Türkçede bu kelime çok sık, sürekli olarak ya da her gün gibi anlamlar taşımaz.

GÜNAŞIRI NASIL YAZILIR?

Bir gün arayla, iki günde bir anlamına gelen günaşırı kelimesi, çoğu zaman gün aşırı şeklinde yazılarak cümle içinde hatalı kullanılabiliyor. Gün ve aşırı kelimelerinin birleşimiyle meydana gelen bu kelimenin doğru yazımı bitişik olarak günaşırı şeklinde olmalıdır. Kelimenin yazımının yanı sıra, anlam olarak da yanlış kullanımlar söz konusu olabiliyor. Günaşırı kelimesi her gün değil, iki günde bir anlamına gelmektedir.

Doğru yazımı:

gün aşırı (Yanlış kullanım)

günaşırı ✓ (Doğru kullanım)

GÜNAŞIRI NEDİR?

Gün aşırı kelimesi ara verilerek yapılan bir durum ya da iş anlamına gelmektedir. Özellikle iki günde bir olarak öne çıkan bir kelimedir. Buna bir örnek vermek gerekirse;

''Bu ilacı günaşırı kullanmanız gerekmektedir.''

''Günaşırı temizlik yapmak iyidir.''

Burada anlatılmak istenen sıklıkla ya da her gün değil, iki günde bir veya belirli aralıklarla yapılan işler anlamı taşır.

GÜNAŞIRI TDK KELİME ANLAMI

Günaşırı kelimesinin Türk dil kurumu kapsamındaki anlamı 'iki günde bir' olarak bilinmektedir. Bu kelimenin anlamı ile ortaya çıkan yanlışın yanı sıra ayrıca yazılış konusunda da hatalar bulunmaktadır. Yazım noktasında günaşırı kelimesi olarak bitişik şekilde ele alınmalı ve cümlede geçmelidir.