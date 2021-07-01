Günah Bende mi filmi oyuncuları kim? Günah Bende mi konusu, oyuncuları ve Günah Bende mi özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Günah Bende mi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Günah Bende mi konusu, özeti ve Günah Bende mi oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Günah Bende mi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Günah Bendemi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Günah Bendemi filmini izleyecek olanların merak ettiği Günah Bendemi konusu nedir, Günah Bendemi oyuncuları kimler ve Günah Bendemi özeti gibi konuları inceliyoruz.

GÜNAH BENDEMİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Haluk teğmen olarak orduda göreve başlar. Eve döndüğünde hasta babası ondan, başka bir erkeğe aşık olup kaçan annesini bulup intikamını almasını ister. Bir süre sonra Haluk savaşta Rus birliklerine esir düşer. burada kendisine daha önce yardım ettiği pilot Boris ile karşılaşır. İki askerin hayatları müthiş bir sırla kesişmektedir.

GÜNAH BENDEMİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Nevzat Pesen

Oyuncular: Türkan Şoray, Fatma Karanfil, Engin Çağlar, Şaziye Moral, Aydın Tezel

Tür: Drama

Yapım Yılı: 1969

Senaryo: Nevzat Pesen

Yapımcı Firma: Pesen Film