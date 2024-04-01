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Gun Haberleri
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, 15 ilçenin birleşmesini ve adaletli yönetimi vaat ediyor
gun - 01.04.2024
Cübbeli Ahmet Hoca'dan yerel seçim değerlendirmesi: FETÖ'nün tezahürü olarak değerlendiriyorum
gun - 01.04.2024
Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izle! Mehmed: Fetihler Sultanı 6. Bölüm TRT1 HD izle!
gun - 02.04.2024
Tokatçı nerede çekildi? Tokatçı hangi ilde ve ilçede çekildi? Tokatçı filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir?
gun - 07.04.2024
BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 8 NİSAN | Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, öğle arası saat kaçta? Banka çalışma saatleri!
gun - 07.04.2024
Adetliyken Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet edilir? Adetken tesbih çekilir mi? Regl döneminde nasıl ibadet edilir?
gun - 04.04.2024