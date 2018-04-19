Gün Ortasında Balıkçı Ağlarının Üzerinde İlişkiye Girdiler
Ibiza Adası'nda cesur çift, etraftaki kalabalığa aldırmadan sokaktaki balıkçı ağlarının ortasında cinsel ilişkiye girdi. Sabah saatlerinde gerçekleşen olaya çevredeki kalabalık da tanıklık etti.
İspanya'ya bağlı Ibiza Adası'nda cesur bir çift gün ortasında sahilde bulunan balıkçı ağlarının üzerinde cinsel ilişkiye girdi. Yerel bir balık pazarında gerçekleşen olay, orada bulunan vatandaşlardan biri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
UYUŞTURUCU KULLANMIŞLAR
Yerel gazete Periodico de Ibiza'da yayınlanan görüntüler büyük ilgi uyandırdı. Olayın hangi gün olduğu açıklanmazken öğlen saatlerinde yaşandığı bilgisi paylaşıldı. Çiftin bir gece kulübünde içki ve uyuşturucu alarak sabahlamış olduklarının tahmin edildiği açıklandı.
ÇEVREDEKİLER ALKIŞLADI
Komşu Formentera Adası'na giden feribot seferlerinin yapıldığı alanın hemen yanında, oldukça kalabalık bir bölgede gerçekleştirilen eyleme çevredekiler de alkışlarla tempo tutarken, çift çevredekileri umursamadan ilişkiye girmeye devam etti.
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bu şekilde insanları rahatsız ederek, bu tür hareketlerin yapılmasını tabiiki de kınıyoruz fakat bunu yapmak için hepiniz can atıyorsumuz kıvraklar, film yapmayın.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Rezalet te bakunCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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ne gzel keske herkes heryerde yapsa ??Cevap Yaz 2 15 Yayından Kaldır
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türkiyeyi bırkatnız dış ülkerimi eleştirmye başaldınızCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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neden böyle bir rezillği haber yapıyorlarkiCevap Yaz 24 3 Yayından Kaldır