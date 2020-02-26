Gün ortası işlemlerde BIST yüzde 0.83 düşüşte, dolar 6.15 lirada

26.02.2020 12:15 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:15

– Güne yüzde 0.07 düşüşle 114 bin 281 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içi en düşük 113 bin 340 puanı ve en yüksek 114 bin 645 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerde yüzde 0.83 düşüşle 113 bin 420 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içi en düşük 154 bin 258 puanı ve en yüksek 155 bin 555 puanı gördükten sonra yüzde 0.13 düşüşle 155 bin 7 puanda.

Covid-19 salgını sebebiyle Avrupa piyasaları düşüşle açılırken, Asya piyasaları da düşüşle kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.16 düşerek 12.38'e gerilerken ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek 11.79 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerde:

dolar en düşük 6.1376 lira ve en yüksek 6.1588 lirayı gördükten sonra, 6.15 – 6.16 lira aralığında,

euro en düşük 6.6789 lira ve en yüksek 6.7076 lirayı gördükten sonra, 6.70 – 6.71 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.9754 lira ve en yüksek 8.0063 lirayı gördükten sonra 7.97– 7.98 lira aralığında

- İstanbul

Kaynak: DHA