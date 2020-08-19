Gün On4 | 10. Bölüm Final Fragman
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gün On4 | 10. Bölüm Final Fragman

Gün On4, koronavirüs teşhisi konan ancak hastalığı evinde tedavi görerek atlatan Komiser Gazanfer ve ekibinin, karantina günlerinde şüpheli bir intihar vakasının izini sürme hikayesini anlatıyor.

19.08.2020 10:43 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:46

Gün On4, koronavirüs teşhisi konan ancak hastalığı evinde tedavi görerek atlatan Komiser Gazanfer ve ekibinin, karantina günlerinde şüpheli bir intihar vakasının izini sürme hikayesini anlatıyor.

Yurt dışından dönen Komiser Yardımcısı Sevin, 14 günlük karantina süresini geçirmesi için bir otele yerleştiriliyor. Sevin'le birlikte aynı uçakta gelen yolculardan biri, yerleştirildiği otelde intihar ediyor, ancak arkasında birçok soru işareti bırakarak.

Çekimlerin tamamen evden yapıldığı pandemik polisiye Gün On4, ilk bölümüyle 19 Haziran'da puhutv'de!

'Gün On4', karantina günlerinde birbirine dokunmadan film üretebilmenin en güzel örneklerinden biri olacak.

Salgın döneminde ortaya çıkan ve film sektörü için yeni bir umut haline gelen 'ev ortamında film çekimi', puhutv ile bir adım ileri taşınıyor. Pandemik polisiye türünde yayınlanacak olan 'Gün On4', gündemi yakalayan konusu ile herkesi ekran başına kilitleyecek.

Çekimleri tamamen evden yapılan 'Gün On4', salgın konusunu polisiye bir olayla kurgulayarak heyecan dolu bir senaryo ile izleyicisine aktaracak.

19 Haziran'da başlayacak ve 10 bölüm sürecek dizi her Cuma yeni bölümü ile puhutv.com'da olacak.

puhutv'yi www.puhutv.com adresini ziyaret ederek ya da mobil, tablet, Smart TV, Apple TV ve Android TV uygulama marketlerinden puhutv uygulamasını indirerek ücretsiz izleyebilirsin!

#GünOn4 #puhutv

Gün On4 | 10. Bölüm Final Fragman

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

13 yıldır yürüyemeyen eşinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor 3. Sayfa
13 yıldır yürüyemeyen eşinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı Ekonomi
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri...
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Politika
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi Magazin
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada 3. Sayfa
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu Politika
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Elazığ'ın domatesi kurutulup dünyaya satılıyor
Elazığ'ın domatesi kurutulup dünyaya satılıyor
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, 'Büyük bir şerefsizlik yaptım' diyerek kendini yaktı
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, "Büyük bir şerefsizlik yaptım" diyerek kendini yaktı
Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 29 oldu
Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 29 oldu
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
Ajax, Barcelona'lı eski öğrencisi Luis Suarez ile ilgileniyor
Ajax, Barcelona'lı eski öğrencisi Luis Suarez ile ilgileniyor
Bafra'nın kapya biberlerinin bir adedi ortalama 250 gram geliyor
Bafra'nın kapya biberlerinin bir adedi ortalama 250 gram geliyor
Bolu'da yaşayan 2 çocuk babası yaptığı sepetleri 100 liraya satarak ailesinin geçimini sağlıyor
Bolu'da yaşayan 2 çocuk babası yaptığı sepetleri 100 liraya satarak ailesinin geçimini sağlıyor
21 Eylül'deki okula dönüş takvimi belli oluyor
21 Eylül'deki okula dönüş takvimi belli oluyor
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
Küçük çocuk, bisikletle hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Küçük çocuk, bisikletle hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ozan Güven Acun Ilıcalı Demet Akalın Yeşim Salkım
Spor Süleyman Seba Nihat Özdemir Hikmet Karaman Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Karar Bursa Çocuk
Şu an buradasınız: Gün On4 | 10. Bölüm Final Fragman - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 11:05:56. #1.15#
title