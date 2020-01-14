Gün ısısına bakmak için çıktığı çatıdan balkona düştü
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Gün ısısına bakmak için çıktığı çatıdan balkona düştü

Antalya'da gün ısısını kontrol etmek için çıktığı çatıdan ikinci katta bulunan balkona düşen Murat Balık ağır yaralandı.

14.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:50
Gün ısısına bakmak için çıktığı çatıdan balkona düştü

'da gün ısısını kontrol etmek için çıktığı çatıdan ikinci katta bulunan balkona düşen Murat Balık ağır yaralandı.


Antalya'nın ilçesinde oturduğu dört katlı apartmanın çatısına, gün ısıyı kontrol etmek için çıkan Murat Balık (40) dengesini kaybederek ikinci kattaki balkona düştü. Olay yerindeki görgü tanıklarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.


Her iki ayağında ve sağ kolunda kırıklar oluşan Balık, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisi için Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Balık, burada yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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