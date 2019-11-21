Gün ışığından en fazla yararlanılan kütüphanede okuma keyfi
Haberler » Güncel » Gün ışığından en fazla yararlanılan kütüphanede okuma keyfi - Haber

Gün ışığından en fazla yararlanılan kütüphanede okuma keyfi

BAYBURT Üniversitesi tarafından Baberti Külliyesi'ne kurulan kütüphanede, mimari yapıyla gün ışığından en fazla sürede yararlanma imkanı sunuluyor.

21.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:36
Gün ışığından en fazla yararlanılan kütüphanede okuma keyfi

BAYBURT Üniversitesi tarafından Baberti Külliyesi'ne kurulan kütüphanede, mimari yapıyla gün ışığından en fazla sürede yararlanma imkanı sunuluyor. Kütüphaneye girenler, kendilerini açık havada gibi hissederek, kitap okuyor. 

Baberti Külliyesi'ndeki kütüphaneye gelen ziyaretçilerin, mimari yapı sayesinde gün ışığından en fazla sürede yararlanması sağlanıyor. 11 bin metrekarelik kapalı alana kurulan kütüphaneye gelenler, cam tavan ile kendilerini açık havada gibi hissedip, gün ışığında kitap okuyarak, ansiklopedileri inceliyor. Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, "İçeri girenin, dışarı çıkmak istemeyeceği, 'Çıkayım da bir hava alayım' demeyeceği mekan olsun istedik. Kütüphanemiz maksimum gün ışığından faydalanıyor. İnsanlar açık havadaymış gibi kitap okuyor, ders çalışıyor. İlerleyen dönemlerde kütüphanemiz, 7 gün 24 saat açık olacak. Hatta belli bir saatten sonra çorba ikramında bulunacağız" dedi.Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü Coşkun Koçhan ise kütüphanede aynı anda 700 öğrencinin ders çalışabileceğini belirterek, 110 bine yakın kitap kapasitesi olduğunu aktardı. Bu sayının, yeni kurulan üniversite için çok iyi olduğunu vurgulayan Koçhan, "Kütüphane ekip çalışmalarına da uygun olarak tasarlandı. Ayrıca herkes engelli adayıdır. Engelli vatandaşlarımızı da düşünerek engelsiz kütüphane tasarladık. Engelli vatandaşlarımız, kimseden yardım almadan ders çalışabiliyor ve kitap okuyabiliyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
Son Dakika Güncel Haberleri
13:53 Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Avrupa'nın en modern statlarına ve tesislerine sahibiz"
13:52 Deniz Akkaya, cinsel içerikli paylaşım yapan Ömür Gedik üzerinden Türk erkeklerine gönderme yaptı
13:52 Türk Keneşi: "Trans-Hazar Fiber Optik hattı önemli bir ivme"
13:52 Abluka altındaki Gazze'de gönüllü arkadaşlarıyla sokak hayvanlarına sahip çıkıyor
13:49 Aksaray'da İl Genel Meclisi eğitime 19 milyon TL ödenek verdi
13:48 Yakan, MİSİAD Genel Başkan Yardımcısı oldu
13:41 Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncusu, gazetecilere küfür ederek tepki gösterdi
13:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yaşar Büyükanıt'ın ailesine taziye telefonu
13:00 Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi
12:59 Futbol kulüplerinin 7 milyar TL'lik borcu yapılandırıldı
12:48 Son dakika: AK Parti'den Beştepe'ye giden CHP'li iddiasına ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanı'nın asla bir ilgisi yoktur
12:21 Son dakika: Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
12:14 Özeleştiri yapan Kılıçdaroğlu'ndan "Başörtüsü" çıkışı: Bizi ne ilgilendirir
12:14 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın Külliye'de CHP'li bir siyasetçi ile görüştüğü iddialarını yalanladı
11:50 Eski sevgilisini tehdit ettiği için gözaltına alınmak istenen zanlı, mazot içip canına kıymak istedi
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi