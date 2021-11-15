'Gün Işığım' Resim Sergisi Açıldı

FIRAT, MALATYA (Bültenler) - 'Gün Işığım' isimli resim sergisinin açılışına Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Bilir, İşkur İl Müdürü Eşref Aslan ve konuklar katıldı. Katılımcıların açılış kurdelesini kesmesinin ardından, Özden'in çalışmaları tek tek incelendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi'nde aldığı resim kursları sonrasında yaptığı eserleri, sergilemekten mutlu olduğunu belirten amatör ressam Gülay Özden, "Karakalem ve yağlı boya olmak üzere 42 parçadan oluşan çalışmalarımı, resim meraklılarının beğenisine sunmak istedim. Bu güzel salonda çalışmalarımı sergileme fırsatı verdikleri için Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür ederim" dedi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan da, yaptığı çalışmalardan ötürü Özden'i tebrik etti.

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