Gün İçinde Kronik Yorgunluğu Azaltacak Bir İçecek

Yataktan kalkmakta zorlanıyor ve ağrılar ile uyanıyor, uyku halinden kurtulamıyor ve gün içinde halsizlik sorunu yaşıyorsanız, "Kronik Yorgunluk Sendromu" ile karşı karşıya olabilirsiniz. Özellikle sonbahar ile birlikte sıklıkla görülebilen bu durumun, önemli sağlık sorunlarına yol açmadan kontrol altına alınması gerekiyor.

KRONİK YORGUNLUK UZUN SÜRELİ VE TEKRARLAYICI OLABİLİR

Kronik Yorgunluk Sendromu pek çok nedene bağlı olarak gelişebilen, 6 aydan uzun sürebilen ve tekrarlayabilen bir sorundur. Kansızlık, karaciğer ve kalp yetmezlikleri, enfeksiyonlar, vitamin eksiklikleri, uzun saatler süren iş temposu, duygu durum değişiklileri uyku bozuklukları, stres ve depresyon hallerinin sonucunda ortaya çıkabilir. Sürekli uyku hali, hiçbir iş yapmama veya yaptıklarından memnun olmama durumu ile kendini gösteren kronik yorgunluk sendromuna; boğaz, kas ve eklem ağrısı, bulantı, konsantrasyon bozukluğu gibi tablolar da eşlik edebilir.

YEME BOZUKLUĞUNA YOL AÇABİLİR

Vücuttaki birçok sistemi olumsuz etkileyen kronik yorgunluğun sonucunda, aşırı yemek yeme istediği ortaya çıkabilir ve bu durum önemli bir sorun haline gelebilir. Aşırı kilo alımı ile birlikte ve ilerleyen dönemlerde de önemli sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır. Kronik yorgunlukla mücadelede; düzenli egzersiz yapmak, stres kontrol yöntemlerini öğrenmek ve ağır iş yükünü hafifletmek kadar beslenme alışkanlıkları ve diyetin de önemi büyüktür.

KRONİK YORGUNLUĞA KARŞI NASIL BESLENMELİ?

- Mevsiminde taze sebze ve meyve tüketin.

- Glisemik indeksi düşük besinleri tercih edin. Pilav, makarna, börek gibi tatlardan mümkün olduğunca uzak durun.

- Kızartma ve yağlı yiyecekler yerine; buharda, ızgara ve fırında pişirilmiş besinlere yönelin.

- Haftada 2 ya da 3 kez balık tüketebilirsiniz.

- Kırmızı et miktarında ölçüyü kaçırmayın.

- Ara öğünleri atlamayın.

- Gün içinde yeteri kadar süt ve süt ürünü alımına özen gösterin.

- Yağlı tohumlardan; ceviz, fındık ve badem tüketin.

- Hazır gıdalar, paketli ürünler, soslar ve aşırı yağlı besinlerden uzak durun.

GÜN İÇİNDE KRONİK YORGUNLUĞU AZALTACAK BİR İÇECEK TARİFİ

- 1,5 lt su

- 1 limon

- 1 yemek kaşığı kadar taze zencefil

- 1 tatlı kaşığı kadar taze zerdeçal

- 1 tane çubuk tarçın

Yapılışı: 1 limonu dörde bölün, küçük küçük doğranmış 1 yemek kaşığı kadar taze zencefil, 1 tatlı kaşığı kadar da küçük küçük doğranmış taze zerdeçal ve 1 çubuk tarçını 1,5 lt suya ekleyin bu karışımı sabah hazırlayın ve gün içinde bitirmeye gayret edin. Kendinizi yorgun hissettiğiniz her an 1 bardak tüketebilirsiniz.