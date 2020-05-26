Gün doğumunda İstanbul boğazında yunusların dansı kamerada Gün doğumunda İstanbul boğazında yunusların dansı kamerada Deniz trafiğinin azalmasıyla birlikte kendilerini daha çok gösteren yunuslar, gün doğumuyla beraber İstanbul boğazında görüldü.

Gün doğumunda İstanbul boğazında yunusların dansı kamerada

İSTANBUL(İHA)- Deniz trafiğinin azalmasıyla birlikte kendilerini daha çok gösteren yunuslar, gün doğumuyla beraber İstanbul boğazında görüldü.

Fatih Sarayburnu sahilinde yüzen yunuslar görüntülendi. Korana virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında azalan gemi ve vapur trafiğini fırsat bulan yunuslar, boğaza akın etti. Sabah gün doğumuyla birlikte Sarayburnu sahilinde yunuslar kameraya takıldı. Yunusların geçişi sırasında martıların da eşlik ettiği görüldü.

Kaynak: İHA