Gün Boyunca Aynı Maskeyi Kullananlar Dikkat!
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Gün Boyunca Aynı Maskeyi Kullananlar Dikkat!

N95 maske, 3 katlı cerrahi maske ve hatta %100 pamuklu yıkanabilir maskeler… Hangi maske tercih edilirse edilsin gün içerisinde belli bir süreden sonra değiştirilmesi öneriliyor.

Gün Boyunca Aynı Maskeyi Kullananlar Dikkat!
01.07.2020 17:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:42

N95 maske, 3 katlı cerrahi maske ve hatta %100 pamuklu yıkanabilir maskeler… Hangi maske tercih edilirse edilsin gün içerisinde belli bir süreden sonra değiştirilmesi öneriliyor. Gün boyunca aynı maskeyi kullanmanın sağlık açısından zararını Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Pelin Kartal anlattı.

Aynı Maskeyi Yıkayıp Tekrar Kullanmayın!

Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Doç. Dr. Pelin Kartal, maskenin sürekli ve uzun süre kullanılmasına ilişkin uyarıda bulundu.

Aynı maskenin gün içerisinde en fazla 3 saat kullanılıp daha sonra değiştirilmesi gerektiğini belirten Kartal, "Sürekli maske kullanımı farklı yan etkilere sebep olabilir. Ayrıca aynı maskeyi yıkayıp tekrar kullanmak, cilde de zarar verecektir. Sürekli maske kullanımı tahrişe neden olabiliyor. Koruyucu maskelerin hepsi, polipropilen denilen diğer adıyla elyaf olan bir maddeden üretiliyor. Bunlar 'non woven' adıyla geçen ürün içeriğidir. Örme ya da birleştirilme yöntemiyle kullanılıyor. Bunların oluşturulması esnasında bazı kimyasallar işlem gerçekleştiriliyor. Bunların bir tanesi de 'formaldehit' denilen bir maddedir. Bu madde alerji oluşumuna neden olabiliyor. Bunu geçmişte de yaşanan 'Sars salgını' döneminden kalan bazı yayınlarda görebiliyoruz. Sürekli maske kullanımında derideki gözenekler tıkanıyor, buna bağlı akne problemine, kıl kökü iltihabına veya deri enfeksiyonuna sebep olabiliyor. Ayrıca yüz bölgesinde daha önceden yer alan bazı hastalıklarda artış söz konusu olabiliyor. Bunun sebebi de tahriş olabiliyor, bu da uyarıcı bir etki yapabiliyor." şeklinde konuştu.

Sürekli Maske Kullanımının Yan Etkileri Büyük!

Sürekli maske kullanımında oluşabilecek yan etkilere karşı yapılması gerekenler ise "Maskeyi sık değiştirmeliyiz. Bazen maskeye bağlı nefes alıp vermekte maskede nemlenme olabileceği için küçük peçete koyup, değişim yapılabilir. Aynı maskeyi tekrar kullanmamalı. Kişi mümkün olduğunca cildini havalandırmaya çalışacak. Sokakta kalma süreleri azaltılmalıdır. Çok kalabalık ortamlarda bulunma süresi azaltılmalıdır. Sürekli maske kullanımına bağlı oluşabilecek alerji durumunda da ilk başta ciltte kızarma daha sonra küçük kabarcıklar olur. Sonrasında kabarcıkların içi su toplar. Bu durum yaygınlaşabilir hatta alerjinin temas ettiği bölgeden vücudun farklı yerlerinde de görülebilir. Bu acil müdahale gerektirebilir. Yaşanan bu durum derinin koruma özelliğini bozacağından dolayı diğer enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakacaktır." olarak belirtildi.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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