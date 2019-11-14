14.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:24

Gün batımının eşsiz manzarasını izlemek için bu köye gidiyorlar

Kars Çayı'na yansıyan gün batımı fotoğraf sanatçılarına eşsiz anlar yaşatıyor

KARS - Doğu Ekspresiyle Kars'a gelenler, gün batımını izlemek için soluğu kentte 15 kilometre uzaklıkta bulunan Dikme Köyü'ne geliyorlar.

Kars Çayı'nın gökyüzüyle adeta birleştiği gün batımında her taraf kızıla bürünürken, fotoğraf sanatçıları ise anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf makinesinin deklanşörüne basıyor. Bazı vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarından anı canlı olarak paylaşıyor.

Tarihi kent Kars, görsel güzelliğiyle de yerli ve yabancı turistleri bölgeye çekiyor. Kente Doğu Ekspresiyle gelenlerin ilk görmek istediği yerler arasında Dikme Köyü'nden geçen Kars Çayı ve Demir Köprü oluyor. Buraya gelen vatandaşlar gün batımı bekleyerek, ortaya çıkan görsel güzelliği sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Kente gelen fotoğraf sanatçıları ise gün batımını her saniyesinin fotoğrafını çekiyor.



"Gün batımını çekmeye geldik"

Kars'ın doğal güzelliklerini yaşamak ve arkadaşlarının paylaştığı gün batımını yerinde görmek için Doğu Ekspresiyle Kars'a geldiğini ifade eden vatandaş, "Biz buraya gün batımını çekmeye geldik. Bulutların deseni özellikle, ışığın sudaki yansıması, bu bölgedeki su yatağının biraz geniş olmasından dolayı burayı tercih ettik fotoğraf çekmek için oldukça güzel görüntüler aldık. Paylaşmak üzere sosyal medyada, şimdi ayın doğuşunu bekliyoruz. Gün batımından yaklaşık 15 dakika sonra ayın doğu gerçekleşecek. Onu bekliyoruz. Onu fotoğrafladıktan sonra buradan ayrılacağız" dedi.

Doğu Ekspresiyle Kars'a gelenlerin yeni keşfi Dikme Köyü mevkisi oldu. Doğu Ekspresinin kente giriş güzergahı olan bölge gün batımında adeta görenleri büyülüyor. Saatlerce gün batımını çekmek için bekleyen vatandaşlar daha sonra mutlu bir şekilde bölgeden ayrılıyor.

Kaynak: İHA