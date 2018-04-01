Binlerce Sığırcık 15 Dakika Dans Etti, İzleyenler Büyülendi
Sivas'ta sığırcık kuşlarının gün batımında gökyüzündeki dansı görenleri hayran bıraktı.
Sivas'ta sığırcık kuşlarının gün batımında gökyüzündeki dansı görenleri hayran bıraktı. Şarkışla ilçesinde sığırcık sürüsünün gün batımında gerçekleştirdiği dans izlemeye doyumsuz bir manzara oluşturdu.
BİNLERCE SIĞIRCIK 15 DAKİKA DANS ETTİ
Binlerce sığırcık kuşu, gün batımında havada ilginç figürler oluşturdu. Kuşların dansı yaklaşık 15 dakika sürdü. Kuşlar daha sonra gruplar halinde bir tarlaya kondu.