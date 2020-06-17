Gün batımında balıkçıların görüntüsü objektiflere böyle yansıdı
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Gün batımında balıkçıların görüntüsü objektiflere böyle yansıdı

Gün batımıyla birlikte ağlarını denize bırakan balıkçıların görüntüsü objektiflere böyle yansıdı.

Gün batımında balıkçıların görüntüsü objektiflere böyle yansıdı
17.06.2020 10:52 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:49

Gün batımıyla birlikte ağlarını denize bırakan balıkçıların görüntüsü objektiflere böyle yansıdı.

Balıkçılar, Trabzon sahiline yakın yerlere bıraktıkları ağlara barbun ağırlıklı olmak üzere kefal ve iskorpit gibi balıklar takılırken gün batımında kurmaya başladıkları ağları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte toplamaya başlıyorlar.

Büyük balıkçı tekneleri 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından1 Eylül'de yeni sezona merhaba demeye hazırlanırken kıyı balıkçıları yıl boyu avlanmayı sürdürüyor. Az miktarda tuttukları balıkları satarak geçimlerini sağlamaya çalışan kıyı balıkçıları bu günlerde zor günler geçirirken gelecek için de umutsuzlar. Genellikle Ayasofya ile Beşirli Mahallesi arasındaki sahile yakın yerlere ağlarını bırakan balıkçıların bu görüntüsü vatandaşlar tarafından da ilgiyle izleniyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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