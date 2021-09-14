Gün batımı manzarası görenleri hayran bıraktı - Haberler
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Gün batımı manzarası görenleri hayran bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

- Gün batımı manzarası görenleri hayran bıraktı Hatay'da gün batımının geceyi kızıla boyaması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

- Gün batımı manzarası görenleri hayran bıraktı

HATAY - Hatay'da gün batımının geceyi kızıla boyaması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Güneşin masallara konu olan hali görenleri büyüledi.

Samandağ ilçesinde bulunan sahilde gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü görsel bir şölen oluşturdu. Güneşin masallara konu olan hali kartpostallık görüntüler oluştururken görenleri ise mest etti.

Gün batımı manzarası görenleri hayran bıraktı

Gün batımı manzarası görenleri hayran bıraktı

Gün batımı manzarası görenleri hayran bıraktı

Gün batımı manzarası görenleri hayran bıraktı

Gün batımı manzarası görenleri hayran bıraktı

Gün batımı manzarası görenleri hayran bıraktı

Gün batımı manzarası görenleri hayran bıraktı
İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri
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