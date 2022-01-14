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Gün batımı

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Sahilden gün batımından detaylar Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar Gün batımını seyreden vatandaşlar Genel detaylar MERSİN - Yurtta kış mevsimi etkisini gösterirken Mersin'de güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde vakit geçirdi.

MERSİN (AA) - Sahilden gün batımından detaylar

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar

Gün batımını seyreden vatandaşlar

Genel detaylar MERSİN - Yurtta kış mevsimi etkisini gösterirken Mersin'de güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde vakit geçirdi. Adnan Menderes Bulvarındaki sahilde bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken bazı vatandaşlarda gün batımını seyretti.

Gün batımı

Gün batımı

Gün batımı

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

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