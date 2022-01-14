Gün batımı
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Sahilden gün batımından detaylar Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar Gün batımını seyreden vatandaşlar Genel detaylar MERSİN - Yurtta kış mevsimi etkisini gösterirken Mersin'de güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde vakit geçirdi.
MERSİN (AA) - Sahilden gün batımından detaylar
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar
Gün batımını seyreden vatandaşlar
Genel detaylar MERSİN - Yurtta kış mevsimi etkisini gösterirken Mersin'de güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde vakit geçirdi. Adnan Menderes Bulvarındaki sahilde bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken bazı vatandaşlarda gün batımını seyretti.