Gümüştepe köyü gençleri kaymakam Erdem'i ziyaret etti
Haberler » Güncel » Gümüştepe köyü gençleri kaymakam Erdem'i ziyaret etti - Haber

Gümüştepe köyü gençleri kaymakam Erdem'i ziyaret etti

Şarkışla ilçesine bağlı Gümüştepe köyünün gençleri Kaymakam Mehmet Erdem'i makamında ziyaret etti.

25.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:48
Gümüştepe köyü gençleri kaymakam Erdem'i ziyaret etti

ilçesine bağlı Gümüştepe köyünün gençleri Kaymakam Mehmet Erdem'i makamında ziyaret etti.

Misafirlerini makamında ağırlayan Erdem, gençlere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Köyün sorunlarını dinleyen Erdem, "Köyümüzde yaşanan sıkıntıları sizlerle el ele vererek giderebilir, muhabbetleri birlikte güzelleştirebiliriz." dedi.

Yaşar Subaşı ise Kaymakam Erdem'e kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti.

Ziyarette İl Genel Meclis Üyesi Orhan Tamer, İlçe Özel İdare Müdürü Yavuz Şükrü Yılmaz da katıldı.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler