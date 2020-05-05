Gümüşsuyu Halı'dan ramazanda Hacivat ve Karagöz oyunu

Erciyes Anadolu Holding'in markası Gümüşsuyu Halı, geleneksel orta oyunu Hacivat ve Karagöz'ü canlı yayında izleyicisiyle buluşturuyor.

Erciyes Anadolu Holding'in markası Gümüşsuyu Halı, geleneksel orta oyunu Hacivat ve Karagöz'ü canlı yayında izleyicisiyle buluşturuyor.

Erciyes Anadolu Holding'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk kültürünün tanınması ve gelecek nesillere aktarılması adına her kesimden izleyicinin katıldığı canlı yayın etkinliği, koronavirüs ile mücadele edilen ve ramazan eğlencelerine hasret kalınan bu zor günlerde izleyicilerine eğlenceli anlar yaşatıyor.

Eğitici ve öğretici olmasının yanında daha önce Hacivat ve Karagöz gösterisi

izleme imkanı bulamayan çocuklar da bu sayede geleneksel Türk orta oyunuyla tanışmış oluyor.

Sponsorluğunu Gümüşsuyu Halı'nın üstlendiği, Suat Veral ve Türkiye'nin ilk kadın gölge oyunu sanatçısı Merve

İlken'in hazırlayıp sunduğu Hacivat ve Karagöz Geleneksel Orta

Oyunu gösterisi, ramazan ayı boyunca iftardan sonra her akşam

Gümüşsuyu Halı'nın Youtube ve InstagramTv (IGTV) hesapları

üzerinden izleyicisine keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor.

Kaynak: AA