GÜMÜŞPALA SAHİLİ'NDE KALDIRIMDAKİ MASA VE SANDALYELER KALDIRILDI Avcılar Gümüşpala Sahili'nde, kafe işletmecileri tarafından izinsiz olarak kaldırıma konulan masa ve sandalyeler vatandaşların şikayeti üzerine, polis ve zabıta ekiplerinin uyarısıyla kaldırıldı.

Avcılar Gümüşpala Sahili'nde, kafe işletmecileri tarafından izinsiz olarak kaldırıma konulan masa ve sandalyeler vatandaşların şikayeti üzerine, polis ve zabıta ekiplerinin uyarısıyla kaldırıldı.

Yeni normalleşme süreciyle birlikte kafelerin açılmasının ardından, Gümüşpala Sahili İskeçe Caddesi'nin kaldırımına kafe işletmeleri tarafından izinsiz olarak konulan masa ve sandalyeler, kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle vatandaşlar tarafından tepki topladı. Bunun üzerine polis ekipleri ile Avcılar Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri kaldırımı izinsiz işgal eden kafe işletmecilerini uyardı. Uyarıları dikkate alan işletmeciler kaldırıma koydukları masa ve sandalyeleri kaldırdı. Masa ve sandalyelerin kalkmasıyla cadde üzerinde bulunan kaldırım yaya kullanımına tamamen açıldı.

"DAHA ÖNCE BURASI KALDIRILMIŞTI"

Kaldırımı sürekli kullandığını belirten mahalle sakini Zafer Yüzyıllar, "Sahip olunan yerin işgal edilmesi hoş bir şey değil. Daha önce burası kaldırılmıştı, neye istinaden tekrar getirildi bilmiyorum. Kalkması için tekrar gündeme getirmek, kamuoyu oluşturmak lazım. Burada ki vatandaşların çoğu emekli kesim kendi halinde yaşayan insanlar. Dışarıdan gelen insanlar daha çok burada bulunuyor. Buranın sakinleri değiller. Buranın bir an önce neticeye bağlanmasını istiyoruz" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA