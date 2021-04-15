Gümüşova OSB'de alt yapı çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gümüşova OSB'de alt yapı çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gümüşova OSB'de alt yapı çalışmaları sürüyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, alt ve üst yapı çalışmaları devam eden Gümüşova Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemelerde bulundu.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, alt ve üst yapı çalışmaları devam eden Gümüşova Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemelerde bulundu.

Vali Cevdet Atay, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ile birlikte Gümüşova OSB'de İl Özel İdaresi tarafından yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. Çalışmaların en kısa sürüde tamamlanması bekleniyor. - DÜZCE

Gümüşova OSB'de alt yapı çalışmaları sürüyor
Gümüşova OSB'de alt yapı çalışmaları sürüyor
Gümüşova OSB'de alt yapı çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Antony Blinken Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mehtap Ar Cansu Dere Hazal Kaya Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Bülent Uygun Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gümüşova OSB'de alt yapı çalışmaları sürüyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 13:45:40. #1.16#

title