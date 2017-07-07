Gümüşoluk'ta Saski Memnuniyeti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sakarya'nın tüm mahallelerine daha sağlıklı ve kesintisiz içmesuyu ulaştırmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Yeni Büyükşehir Yasası ile SASKİ yetki alanına dahil olan mahallelerin altyapı sorunları bir bir çözüme kavuşturuluyor. Kocaali ilçesine bağlı Gümüşoluk Mahallesinde devam eden içmesuyu yenileme çalışmaları kapsamında bölgenin içmesuyu geleceği garanti altına alınıyor. 3-4 yıl öncesine kadar mahallelerinde gündüz çeşmelerinden su akmadığını belirten Gümüşoluk Mahallesi Muhtarı Recep Erdoğan, SASKİ'nin başlattığı çalışmalar ile günün her saati musluklarından güvenle su içebildiklerini dile getirdi. Gümüşoluk Mahallesinde yapılan 12 kilometrelik içmesuyu çalışmasından dolayı da SASKİ'ye teşekkür etti.



Gümüşoluk Mahallesi Muhtarı Recep Erdoğan, "Gümüşoluk Mahallemiz 3 yıl öncesine kadar yaz dönemlerinde gündüz çeşmelerinden su içemiyordu. Sabah 10'da suyu kapatıp geceye kadar deponun dolmasını bekliyorduk. Evlerimize sadece geceleri su ulaşıyordu. O da çok kısa süreliğine. 2014 yılında Yeni Büyükşehir Yasası ile SASKİ'nin yetki alanına dahil olduk. Söz konusu sorunumuzla ilgili olarak SASKİ hızlı bir şekilde çalışma başlatarak 5 kilometrelik yeni hat ile yetersizlik sorunumuzu çözüme kavuşturdu. O günden bu yana hiç su kesintimiz yok. Yaz-kış, günün her saati hiçbir sıkıntı olmadan çeşmelerimizden su içebiliyoruz. Şimdi de 7 kilometrelik yeni bir hat inşa ediliyor. Yapılan çalışmayla son yıllarda mahallemizdeki nüfus artışından doğabilecek su sıkıntısı da ortadan kaldırılıyor. Bu çalışma ile de uzun yıllar içmesuyu konusunda hiçbir problem yaşamayacağız inşallah. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'na, SASKİ Genel Müdürümüz Rüstem Keleş'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Kendilerinden Allah razı olsun" diye konuştu. - SAKARYA