Gümüşlük geceleri klasik müzik ve caz ezgileriyle renkleniyor
Yaz akşamlarını 16 yıldır klasik müzik ve caz sanatçılarının notalarıyla farklı bir atmosfere büründüren Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, 12 Temmuz Cuma akşamı kapılarını açıyor.
Yaz akşamlarını 16 yıldır klasik müzik ve caz sanatçılarının notalarıyla farklı bir atmosfere büründüren Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, 12 Temmuz Cuma akşamı kapılarını açıyor.
Kaynak: Dunya.com
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