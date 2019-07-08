Gümüşlük geceleri klasik müzik ve caz ezgileriyle renkleniyor

Yaz akşamlarını 16 yıldır klasik müzik ve caz sanatçılarının notalarıyla farklı bir atmosfere büründüren Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, 12 Temmuz Cuma akşamı kapılarını açıyor.

Gümüşlük geceleri klasik müzik ve caz ezgileriyle renkleniyor

Yaz akşamlarını 16 yıldır klasik müzik ve caz sanatçılarının notalarıyla farklı bir atmosfere büründüren Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, 12 Temmuz Cuma akşamı kapılarını açıyor.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et