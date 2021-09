Gümüşlük Festivali, Ekoloji Belgeselleriyle son buluyor

24 Eylül Küresel İklim Grevi'ne Bodrum'dan ses verecek olan festival aynı gün "Ekoloji Belgeselleri Toplu Gösterisi" çerçevesinde saat 21.00'de Festival Merkezi'nde Kumda ücretsiz "Ben Greta" isimli belgesel film gösterimine ev sahipliği yapacak.

"Küresel İklim Grevi'ne Bodrum'dan ses veriyoruz!"

Küresek İklim Grevi çerçevesinde, Bodrum İklim Acil oluşumu tarafından hazırlanan çağrıya destek veren Gümüşlük Festivali, tüm müzikseverleri 24 Eylül Cuma günü düzenlenecek eyleme davet etti. Bodrum İklim Acil tarafından yayınlanan bildiride ise şu ifadelere yer verildi; "24 Eylül Cuma günü tüm dünyada ve Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşecek Küresel İklim Grevi'ne Bodrum'dan ses veriyoruz! Yangınlar, seller, kuraklık, susuzluk... İklim krizi evimizde! Bekleyecek zamanımız kalmadı. Hep birlikte karar alıcılardan bilimin ışığında iklim krizini durdurmak için acil politikalar üretmeleri ve uygulamalarını talep ediyoruz. İklim krizi afetleri kapımıza kadar geldi. Bu yaz yangınlarla kavrulduk. Şiddetli kuraklık ve susuzluk sorunları yaşıyoruz. Kış ayları yaklaşırken bir yandan aylardır yağmayan yağmuru bekliyor, bir yandan da olabilecek selleri düşünüyoruz. Acil olarak iklime uyum politikaları talep ediyoruz. Doğanın, ormanların, su kaynaklarımızın, hayvanların korunmasını istiyoruz.

İklimi değil, sistemi değiştirin!"

24 Eylül 2021, Cuma günü gerçekleşecek eylem saat 18.00'de Bodrum Merkez'de Belediye Meydanı Kadın Ağacı önünde, "İklim grevi" ile başlayacak. Ardından saat 21.00'de Gümüşlük Müzik Festivali Merkezi'nde Kumda ücretsiz "Ben Greta" isimli film gösterimi ile devam edecek.

Ekoloji Belgeselleri Toplu Gösterisinde ilk film "Ben Greta"

14. Documentarist İstanbul Belgesel Günleri ile birlikte projelendirilen Ekoloji Belgeselleri Toplu Gösterisinde ilk gösterilecek, "Ben Greta" isimli 2020 yılı, İsveç yapımı filmin yönetmeni Nathan Grossman. Belgeselde, genç iklim aktivisti Greta Thunberg'in hikâyesi, daha önce hiç görülmemiş, etkileyici görüntülerle anlatılıyor. İsveç Parlamentosu dışında iklim eylemi için yaptığı tek kişilik okul greviyle başlayan Grossman, Asperger sendromlu utangaç bir öğrenci olan Greta'nın öne çıkmasını ve dünya çapında okul grevlerini ateşlerken harekete geçiren küresel etkisini takip ediyor. Film, New York'taki BM İklim Eylemi Zirvesi'nde konuşmak üzere Atlantik Okyanusu'nu aşan hayret verici, gücünü rüzgârdan alan yolculukla sona eriyor.

Arica;

Ekoloji Belgeselleri Toplu Gösterisinde gösterime girecek diğer belgesel "Arica"… 2020, İsveç, Şili, Belçika, Norveç, Birleşik Krallık ortak yapımı olan Arica'nın yönetmen koltuğunda Lars Edman ve William Johansson Kalén oturuyor.

Filmin konusu:

1984'te İsveçli madencilik şirketi Boliden, uygun şekilde işlenmesi gereken Şili'ye zehirli atık gönderdi. Aslında atıkların bir kısmı çöl kasabası Arica'nın eteklerine atıldı. Bunun sonuçları ağır oldu: Sonraki yıllarda bölge sakinleri kansere yakalandı ve birçok bebek doğuştan kusurlu doğdu.

Lars Edman Şili'de doğdu ve madencilik şirketinin ilk kurulduğu yer olan İsveç'in Boliden köyünde büyüdü. Kendisi ve yardımcı yönetmen William Johansson Kalén'in ilk kez bu felakete dikkat çektiği 2009 yapımlı film Toxic Playground, Boliden'e dava açılmasına neden oldu. Bu dava, önceki filmden bazı tanıdık figürlerin de yer aldığı Arica'nın merkezinde yer alıyor.

O zamanlar genç bir kız olan Yoselyn, o zamandan beri olan ilk çocuğuna film yapımcılarının adını verdi. Boliden'in eski çevre sorunları başkanı olarak zehirli atıkların nakliyesinden kısmen sorumlu olan ve daha önce film yapımcılarıyla bu kararın sonuçlarıyla yüzleşmek için Arica'ya seyahat eden Rolf Svedberg adeta bir çıkmazda. Boliden, Svedberg'in kendi adına tanıklık etmesini istiyor, ancak Svedberg, davacıların şirket aleyhine kanıt olarak sunduğu Toxic Playground'daki kliplerde de yer alıyor.

Güneş Hariç Hiçbir Şey;

Güneş Hariç Hiçbir Şey (Nothing But the Sun/ Apenas el sol)… İsviçre/ Paraguay ortak yapımı 2020 tarihli belgeselin yönetmeni Arami Ullon…

Filmin konusu:

Mateo Sobode Chiqueno'nun Ayoreo ataları, üstün ve cömert bir varlık olarak gördükleri güneşe tapıyorlardı. Ancak kendisi ve nesli için güneş; ormansızlaştırılmış alanları kuru, tozlu ovalara dönüştüren başlıca bir tehdit haline geldi. Bu filmde, bu alanlarda güzelce ancak kaygı verici bir şekilde çekildi.

Bazı Ayoreolar hâlâ Paraguay'daki Chaco ormanlarında inzivada yaşıyor. Fakat aralarında Sobode Chiqueno'nun da bulunduğu daha pek çoğu, topraklarını alan ve onları zorla Hristiyanlığa dönüştüren misyonerler tarafından izole yerleşim yerlerine sürülmüş durumda.

Mateo, 1970'lerde Ayoreo sohbetlerini, hikâyelerini ve şarkılarını kaydetmeye başlamış ve hâlâ antika kaset kaydedicisiyle Ayoreo topluluklarına seyahat ederek onlarla röportaj yapmak ve ses arşivi için seslerini toplamak amacıyla seyahat ediyor. Cihaz bazen bandı yiyor. Sohbetler, kimlik kaybıyla ilgili belirsizliği gösteriyor. Bir kültürün diğerine uyum sağlamak için yok olması bir sorun mudur?

Kuzey Ormanları;

Kuzey Ormanları (Northern Forests)… 2020 tarihli Türkiye, Almanya ortak yapımı filmin yönetmeni Julia Lazarus.

Filmin konusu;

Bu belgesel, Karadeniz kıyılarında ve İstanbul'un kuzeyinde yer alan antik ormanlarda şehirlilerin ve bölge halkının ortak mücadelesini resmetmeye çalışan şiirsel bir yolculuk filmi. Kamera devasa inşaat alanlarını ziyaret ediyor, bir araya gelen yerel sakinlerin arasına katılıyor ve aktivist grup Kuzey Ormanları Savunması'nın İstanbulluların ortak geçim kaynağının yıkımına karşı sivil direniş düzenlemeye çalışırken elde ettikleri küçük zaferleri ve karşılaştıkları engelleri gözlemliyor.

Festival bir sonraki yıla kadar veda ediyor

Bu yıl, festival bünyesinde düzenlenen müzik, eğitim, sergi, tiyatro, workshoplar ve sinema gösterimleriyle 15 bin civarında sanatsevere ulaşan 18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, 24-25 ve 26 Eylül günlerinde gerçekleşecek "Ekoloji Belgeselleri Toplu Gösterisi"nin ardından bir sonraki yıla kadar kapılarını sanatseverlere kapayacak.

Bültenler - Son Dakika Haberleri