Gümüşler Manastırı ziyaretçilerini "zamanda yolculuğa" çıkarıyor
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Kapadokya, Gümüşler, Niğde, Roma, Güncel

Gümüşler Manastırı ziyaretçilerini "zamanda yolculuğa" çıkarıyor

Kapadokya bölgesinde en iyi duvar resimlerinin yer aldığı tarihi mekan olarak nitelendirilen Niğde'deki Gümüşler Manastırı, ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

13.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:38
Gümüşler Manastırı ziyaretçilerini

Kapadokya bölgesinde en iyi duvar resimlerinin yer aldığı tarihi mekan olarak nitelendirilen Niğde'deki Gümüşler Manastırı, ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Niğde'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, başta Gümüşler Manastırı olmak üzere Andaval Kilisesi, Roma havuzu, Tyana Antik Kenti kalıntılarını barındıran Kemerhisar kasabasını gezmeden kentten ayrılmıyor.

Kent merkezine 6 kilometre uzakta bulunan Gümüşler beldesindeki manastır, Kapadokya bölgesinin en iyi duvar resimleri olarak nitelendirilen iç süslemeleri, kayadan oyma rahip odaları, mutfak, saklama küpleri, iki katlı yer altı şehri ile acil durumlarda saklanmak üzere yapılmış gizli bölmeleriyle dikkati çekiyor.

Manastır, tarihi değerleri ve güzellikleriyle ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Buradaki, Anadolu'da tek örnek olduğu bilinen "Gülen Meryem Ana" freski, ziyaretçileri cezbediyor. Bugünün üç boyutlu teknolojisiyle kolayca elde edilebilen bu görüntünün, yüzlerce yıl öncesinde sadece kalem ve fırça darbeleriyle oluşturulması ilgi çekiyor.

Bu freskler, dönemin ressamlarının bilgi, beceri ve sanatları hakkında da ipuçları veriyor.

Gümüşler Manastırı'nı geçen yıl yaklaşık 25 bin kişi ziyaret etti

AA muhabirinin müze yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 8 ile 12. yüzyıl arasındaki dönemde yapıldığı tahmin edilen Gümüşler Manastırı'nı, geçen yıl yaklaşık 25 bin yerli ve yabancı turist gezerken, bu rakam 2020'nin iki ayında 3 bin kişiye yaklaştı.

Mersin'den gelen Tarsus Sanat Derneği Üyesi Pürnur Karaca, dernek olarak yurt içi ve dışında sanatsal, kültürel geziler düzenlediklerini söyledi.

Bu kapsamda Niğde'ye geldiklerini belirten Karaca, "Çok güzel bir coğrafya, herkesin gelmesini tavsiye ederiz. Tarih öğretmeniyim. Yıllar öncesinden, üniversite yıllarımızdan burayı hatırlıyorum. Şehir çok gelişmiş ama tarihsel yapısı bozulmamış, korunmuş. Bu da bizi çok mutlu etti. Hem eski hem de modern Niğde'yi görebiliyorsunuz." dedi.

Ziyaretçilerden Ereğli Anadolu Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği Başkanı Ozan Ayhan da Tyana Antik Kenti ve su kemerlerini, Roma havuzunu, Rum evlerini gezdiklerini ifade etti.

Gümüşler Manastırı'nın kendilerini adeta büyülediğini ifade eden Ayhan, "Niğde'nin tarihsel ve kültürel tanıtımına katkı sağlamak amacıyla buradayız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Manşet

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