Gümüşhanesporlu futbolculardan formalı protesto

02.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:33

TFF 2'inci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor, 3-2 galip geldikleri Amed Sportif maçı sonrası yaşanan ekonomik ve yönetimsel sorunları protesto için formalarını sahanın ortasına bırakarak soyunma odasına gitti.

Sezon başından itibaren ekonomik ve yönetimsel olarak sorun yaşayan Gümüşhanespor'da alınan 3-2'lik Amed Sportif maçı sonrası oyuncular galibiyete rağmen sorunların devam etmesi moralleri bozuyor. Personel maşı, oyuncu maç başları ve teknik ekibin ödemelerinin henüz gerçekleşmediği belirtildi. Futbolcular, Afjet Afyon maçından sonra verilen prim sözünün de yerine getirilmediğini dile getirdi.

KAPTAN EFE: BU TAKIMI LİGDE TUTACAĞIZ

?Amed müsabakası sonunda taraftarların yanı gelerek kısa bir konuşma yapan Gümüşhanespor takım kaptanı Muharrem Efe, "Biz burada 11 kişi ile mücadeleye çıkıyoruz. Hepimiz ailemizden uzak, 1 lira para almadan maça çıkıyoruz. Bizler burada adeta savaşıyoruz. Taraftar olarak sizlerin de her maç bizim yanımızda olmanızı istiyoruz. Allah'ın izniyle biz burada sonuna kadar savaşacağız ve bu takımı ligde tutacağız. Ama sizlerde burada yanımızda olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA