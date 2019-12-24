Gümüşhanespor'un yeni başkanı Cengiz Fırat oldu

24.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:54

TFF. 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor'da kulüp başkanlığına Cengiz Fırat getirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kongrede kulüp başkanı seçilen Tolga Köprülü'nün yönetim kurulu kararıyla başkanlık görevini iş insanı Cengiz Fırat'a devrettiği bildirildi.

Tekke köyünde bulunan kulüp binasındaki toplantının ardından açıklamalarda bulunan yeni başkan Cengiz Fırat, yeniden oluşturulan yönetim kurulunu tebrik etti.

Gümüşhanespor'un Türk futbolunda önemli bir yeri olduğunu ve ligde bulunduğu yeri asla hak etmediğini belirten Fırat, Gümüşhanespor'u layık olduğu noktaya taşımak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Kendisinin Gümüşhaneli olmamasına karşın bir futbol sevdalısı olduğunu anlatan Fırat, şunları kaydetti:

"Gümüşhaneli değilim ama çok sayıda Gümüşhaneli dostum var. Müzik gibi sporun da evrensel olduğuna inanıyorum. Gümüşhanespor'un kapısına kilit vurulması hiçbir futbolseverin kabul edeceği bir durum değildir. Yaklaşık 2 aydır istişarelerimiz devam ediyordu. Sonunda ortak bir karar alarak yola çıktık. Şeffaf olacağız ve tüm kararları yönetim kuruluyla alacağız. Taraftarlarımız rahat olsun. Değerli büyüklerimizin bizlerin yanında olması bizi motive etmeleri, hem bizlere gurur verdi hem de sorumluluğumuzu artırdı. Gümüşhanespor bulunduğu yeri asla hak etmiyor. Layık olduğu yere taşımak için ne gerekiyorsa ben ve yol arkadaşlarım gereğini yapacağız."

Kaynak: AA