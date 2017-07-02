Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Büyükbayraktar, İstifa Etti

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Gümüşhanespor'da, Kulüp Başkanı Kaya Büyükbayraktar, görevinden istifa ettiğini bildirdi.



Büyükbayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp başkanlığından istifa ettiğini geçen hafta yönetim kuruluyla paylaştığını belirterek, kendisinin göreve devam etmesi yönünde yönetim kurulu, il protokolü ve sivil toplum kuruluşlarından talepler geldiğini ifade etti.



Kararı tamamen kendi iradesiyle verdiğine dikkati çeken Bayraktar, "Ben bir karar aldım. Görevimden istifa ettim. Bu karar doğrultusunda kongrede yeniden aday olmayacağım." dedi.



Büyükbayraktar, kulübü kongreye götürdüklerini kaydederek, şöyle devam etti:



"9 Temmuz'da kongremiz yapılacak. Destekleyeceğim bir aday söz konusu değil. Muhakkak bir arkadaşımız çıkacaktır. Benim sağlık sorunlarım ve ailevi durumlarım var. Dinlenmem gerekiyor. Kendimi tam veremeyeceğim ve istediğim performansı ortaya koyamayacağım için istifa ediyorum. Bundan sonra da Gümüşhanespor'un yanındayım. Bundan sonra da desteğim devam edecek."



Teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın sezon sonu itibarıyla sözleşmesinin bittiğini belirten Büyükbayraktar, Altıparmak'ın devam edip etmeyeceğine yeni yönetimin karar vereceğini sözlerine ekledi.