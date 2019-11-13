Gümüşhanespor'da kulüp başkanı Durmuş istifa etti
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'da kulüp başkanı Yunus Emre Durmuş, görevinden istifa etti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'da kulüp başkanı Yunus Emre Durmuş, görevinden istifa etti.
Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Temmuz tarihinde geldiği kulüp başkanlığı görevinde kulübü daha ileriye taşımak adına çalışmalar yürüttüğünü belirtti.
Bu çalışmalarda kulübün menfaatlerini şahsi menfaatlerinin üzerinde tuttuğunu kaydeden Durmuş, kulüp başkanlığı görevinden istifa ettiğini kaydetti.
Durmuş, olağanüstü kongrede aday olmayacağını da açıklamasında vurguladı.