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Gümüşhanespor'da kulüp başkanı Durmuş istifa etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'da kulüp başkanı Yunus Emre Durmuş, görevinden istifa etti.

13.11.2019 13:42 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:42
Gümüşhanespor'da kulüp başkanı Durmuş istifa etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden 'da kulüp başkanı Yunus , görevinden istifa etti.

Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Temmuz tarihinde geldiği kulüp başkanlığı görevinde kulübü daha ileriye taşımak adına çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Bu çalışmalarda kulübün menfaatlerini şahsi menfaatlerinin üzerinde tuttuğunu kaydeden Durmuş, kulüp başkanlığı görevinden istifa ettiğini kaydetti.

Durmuş, olağanüstü kongrede aday olmayacağını da açıklamasında vurguladı.

Kaynak: AA
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