Gümüşhanelilerden Başkan Tok'a Tam Destek

Cumhur İttifakı adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a, Samsun Gümüşhane Dernekleri Federasyonundan tam destek geldi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un Cumhur İttifakı adayı olarak açıklanmasının ardından gelen destekler devam ediyor. 10 dernekten oluşan Samsun Gümüşhane Dernekleri Federasyonu temsilcileri, Başkan Erdoğan Tok'u ziyaret etti. Cumhur İttifakı adayı Tok, büyük bir kalabalıkla desteklerini sunmak için gelen Samsun Gümüşhane Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Seven ve federasyon üyesi dernekleri İlkadım Belediyesinde ağırladı. Federasyon üyeleri, "Her ihtiyacımızda çekinmeden kapısını çaldığımız ve büyük desteklerini esirgemeyen Başkanımız Erdoğan Tok'a desteğimiz tam olacaktır" diye konuştular.

İlkadım'da 40 bin Gümüşhaneli seçmenin tam desteğinin olduğunu belirten Federasyon Başkanı Mustafa Seven, "10 dernek, 5 bin resmi üye ve İlkadım'da oy kullanacak 40 bin seçmene sahip Federasyon ve Gümüşhaneliler olarak tüm üyelerimizle Cumhur İttifakı adaylığınıza çok sevindiğimizi belirtmek isterim. Sizin Gümüşhane'yi ve Gümüşhanelileri çok iyi tanıdığınızı biliyorum. Adaylığınızı canı gönülden destekliyoruz ve başarılar diliyoruz. Hem derneklerimize hem de federasyonumuza çok büyük katkı sağlayarak her zaman yanımızda oldunuz. Bizler de bir vefa örneği olarak seçim süreci boyunca yanınızda olacağımızı söyleyebiliriz. Bugün hem hayırlı olsun demek hem de desteğimizi dile getirmek için geleceğimizi söylediğimizde tüm üyelerimiz katılacaklarını belirttiler ve bu gördüğünüz kalabalık ile büyük bir aile olduğumuzu söylemek istiyorum. 31 Mart seçimlerinden başarı ile çıkacağınıza inanıyoruz ve başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

"Cumhur İttifakı ruhuyla bu kardeşliğimiz ölümsüzleşecek"

Hemşehri derneklerine her zaman büyük önem verdiğini belirten Başkan Tok ise, "Bizlere bu coşku ve heyecanınızla gerçekleştirdiğiniz ziyaret için gönülden teşekkür ederim. Gümüşhaneli kardeşlerimizle o kadar yakın ve samimi bir beraberliğimiz var ki zaman zaman benim Gümüşhaneli olduğumu bile söyleyenler oluyor. Bu da sizlerle beraber iç içe olduğumuzun göstergesidir. Çünkü biz Samsun çatısı altında toplanmış ve Samsun'a katma değer sağlamak için çalışıyoruz. Bu düşünceler ile kültür mozaiğimizi oluşturan tüm hemşehri derneklerimizle birçok başarılı hizmeti hayata geçirdik. Cumhur İttifakı'nın birleştirici gücü ile bundan sonrada bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Biz 5 yıllık süreçte her zaman hemşehri derneklerimizle bir ve beraber olduk. Çünkü şehirleri şehir yapan farklı kültürlerin bir arada yaşayabilmeleridir. Tüm bu kültürler şehrin kendine has kimliğini oluşturur. Bu nedenle bizlerde hemşehri derneklerimizle iç içe olarak modern bir İlkadım'ı inşa etmek için çalıştık. Bundan sonraki süreçte de Cumhur İttifakı ruhuyla bu kardeşliğimizin ölümsüzleşeceğine inanıyorum" dedi.

Ziyarete ayrıca Gümüşhaneliler Dernek Başkanı ve İlkadım Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Erdal Dinç, Torul Kürtün Yardımlaşma Derneği Başkanı Yüksel Öz, Ünlüpınar Derneği Başkanı Osman Özkurt, federasyona bağlı diğer derneklerin temsilcileri, federasyon yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları başkanları ve üyeleri ile dernek üyeleri katıldı. - SAMSUN

