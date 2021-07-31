Gümüşhaneliler'den Başkan Ataç'a ziyaret
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Gümüşhaneliler'den Başkan Ataç'a ziyaret

Gümüşhaneliler'den Başkan Ataç'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Gümüşhaneliler Derneği Başkanı İrfan Ataman ile bir araya geldi.

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Gümüşhaneliler Derneği Başkanı İrfan Ataman ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın, Eskişehir'de faaliyet gösteren hemşehri dernekleri ile temasları sürüyor. Son olarak Eskişehir Gümüşhaneliler Derneği Başkanı İrfan Ataman ve dernek üyeleri, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Ataman, Başkan Ataç'a çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Ataman ayrıca verdiği desteklerden dolayı da Ataç'a teşekkür etti.

Başkan Ataç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Gümüşhanelilerin şehrimizde bulunmasından dolayı çok memnunum, kentimize güzellik, renk ve kültür katıyorsunuz. Dernek çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Buluşma günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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