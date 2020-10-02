Gümüşhane'de çilek üretiminden 3 milyon lira kazanç hedefleniyor
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Gümüşhane'de çilek üretiminden 3 milyon lira kazanç hedefleniyor

02.10.2020 16:29 | Son Güncelleme: 02.10.2020 17:12
Gümüşhane'de çilek üretiminden 3 milyon lira kazanç hedefleniyor

Gümüşhane'de çilek üretiminden 3 milyon lira gelir sağlanması hedefleniyor.

Gümüşhane'de çilek üretiminden 3 milyon lira gelir sağlanması hedefleniyor.

Kentin farklı noktalarında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen "Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında üretimi teşvik edilen çilekte hasat sürüyor.

Gümüşhane Tarım ve Orman Müdürü Edip Birşen, Köse ilçesinde 25 dönüm arazide kurulan çilek bahçesinde incelemelerde bulundu.

Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesinin çiftçiler tarafından benimsendiğini ifade eden Birşen, bu yıl Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteği ile 66 dekar alanda 58 üreticiye 326 bin sertifikalı albion çeşidi çilek fidesi dağıtıldığını belirtti.

Birşen, modern kapama bahçeleri tesis ederek geçen yıl 29 dekar alanda yapılan çilek üretimini bu yıl üç kat artarak 96 dekar alana çıkardıklarını vurguladı.

Bu yıl kentte 190 ton çilek üretildiğine dikkati çeken Birşen, "Bu miktar ilimize 3 milyon lira ekonomik katkı sağlayacaktır." dedi.

Birşen, çiftçilere yetiştiricilik, damla sulama sistemi ve diğer konularda eğitimler verildiğini, teknik destek sağlandığını aktardı.

Çilek yetiştiriciliğinin Gümüşhane'de giderek yaygınlaştığının altını çizen Birşen, "İlimizin iklim ve toprak yapısına uyumlu olan çilek yetiştiriciliğini geliştirilerek alternatif ürün arayışı olan çiftçilerimize yeni geçim kaynağı ve istihdam alanları oluşturulacak. Amacımız önümüzdeki yıllarda da Gümüşhane'de alternatif ürün olarak çilek yetiştiriciliğini yaygınlaştırmaktır." diye konuştu.

Gümüşhane'de çilek üretiminden 3 milyon lira kazanç hedefleniyor
Gümüşhane'de çilek üretiminden 3 milyon lira kazanç hedefleniyor
Gümüşhane'de çilek üretiminden 3 milyon lira kazanç hedefleniyor
Gümüşhane'de çilek üretiminden 3 milyon lira kazanç hedefleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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