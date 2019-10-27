27.10.2019 18:28

Gümüşhaneli öğrenciler, Harput'tan Mehmetçiğe selam gönderdi

ELAZIĞ - Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Gümüşhane'den Elazığ'a gelen öğrenciler, tarihi Harput Mahallesi'ni gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan İçişleri ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları tarafından yürütülen 'Biz Anadoluyuz' projesi Türkiye'nin 20 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Gümüşhane'den Elazığ'a 40 öğrenci geldi. 3 gün boyunca kenti gezme fırsatı bulan öğrenciler, son olarak tarihi Harput Mahallesi'ne gitti. Burada tarihi ve turistik yerleri gezen kafile, asker selam vererek Mehmetçiğe selam yolladı.

Öğrencileri ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren Gençlik Merkezi Müdürü ve Biz Anadoluyuz Projesi Elazığ İl Koordinatörü Hüsnü Öztürk, " Proje kapsamında Gümüşhane'den gelen gençlerimizi ağırladık. Bu kafile ile birlikte Elazığ'a 350 kişilik bir kafilemiz olmuş oldu. Gençlerin birbirleri ile kaynaşmasını kapsayan bir projedir. Bu proje sayesinde ülkemizin farklı bölgelerinde yaşayan genç arkadaşların, ülkenin farklı yerlerini gezip görerek kültürünü tarihini öğrenmeye amaçlı çalışıyor. Bu kapsamda Gümüşhane'den gelen misafirlerimiz ile birlikte 3 gün geçirdik. Kardeşlerimiz ile Anadolu birlikteliği adına güzel paylaşımlar gerçekleştirdik. Şuan Buzluk Mağarası'ndayız. Ardından kültürümüzü yansıtan tarihi yerleri gezeceğiz ve programımızı bu akşam itibariyle bitirmiş olacağız" dedi.

Proje kapsamında 40 öğrenci ve 4 görevli ile Gümüşhane'den Elazığ'a geldiklerini dile getiren Kafile Başkanı Kemal Şükrü Sevindik, "3 gündür şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdirdiler. Aynı zamanda bu gezi bir sosyal sorumluluk projesi. Harput bilindiği üzere Mamurat'ül Aziz'in ilk yerleşim yeri ve çok tarihi bir yer. Harput Kalesi ve civarındaki eserler özellikle Arap Baba Türbesi'ni çok meşhur olduğunu biliyoruz. Çok zevk alacağımız ve öğrencilerimizin etkileneceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Elazığ'ın tarihi yerlerini gezdiklerini aktara öğrencilerden Ayşe Melek Tapan, "Proje kapsamında Gümüşhane'den Elazığ'a geldik. Elazığ'ın tarihi yerlerini geziyoruz. İlk gezimizi İl Jandarma Komutanlığı'na yaptık. Orada bizi çok iyi karşıladılar. Ondan sonra da şehidimiz Fethi Sekin'in kabrini ziyaret ettik ve dua okuduk. Bugün de Harput Kalesi'ne geldik" diye konuştu.

Gezinin çok güzel olduğunu ifade eden öğrencilerden Gaynur Yazgan'da, " Gümüşhane'den geliyoruz. Proje kapsamında buraya geldik. Elazığ'ı ve güzel tarihi yerlerini geziyoruz. Şehitlikleri gezdik. Şimdi de Harput'tayız ve Buzluk Mağarası'nı gezdik. Çok güzeldi" ifadelerini kullandı

Kaynak: İHA