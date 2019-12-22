Gümüşhaneli köy muhtarı Trabzon'da silahlı saldırıda öldü
Haberler » Güncel » Gümüşhaneli köy muhtarı Trabzon'da silahlı saldırıda öldü - Haber

Gümüşhaneli köy muhtarı Trabzon'da silahlı saldırıda öldü

Trabzon'un Araklı ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti.

22.12.2019 21:54 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:54
Gümüşhaneli köy muhtarı Trabzon'da silahlı saldırıda öldü

'un ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti.

'nin merkeze bağlı Alçakdere köyünün muhtarı Beyler Bal, Araklı ilçesinin Zeki Çebi Caddesi'nde, aralarında önceden husumet bulunduğu belirtilen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan muhtar Bal, yaşamını yitirdi.

Polis, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler