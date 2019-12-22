Gümüşhaneli köy muhtarı Trabzon'da silahlı saldırıda öldü
Trabzon'un Araklı ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti.
Trabzon'un Araklı ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti.
Gümüşhane'nin merkeze bağlı Alçakdere köyünün muhtarı Beyler Bal, Araklı ilçesinin Zeki Çebi Caddesi'nde, aralarında önceden husumet bulunduğu belirtilen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan muhtar Bal, yaşamını yitirdi.
Polis, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.