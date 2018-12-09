Gümüşhaneli Dağcılardan Tarihi İpek Yolunda Beyaz Yürüyüş

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular, tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Zigana dağında beyaz örtünün üzerinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kültür Rotaları parkurunda gerçekleştirilen yürüyüş Zigana tüneli girişinden başladı. Tarihi Gümüşhane-Trabzon karayolunu takip ederek Zigana köyüne ulaşan sporcular burada bir süre dinlendikten sonra Gümüşhane-Trabzon karayolunun Zigana köyü yol ayrımının olduğu noktada parkuru tamamladı.

Karlı bir ortamda güneşli havada güzel fotoğraflar çekerek doğa yürüyüşü yapan 14 sporcu, 15 kilometrelik parkuru 5 saatte tamamladı.

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, kültür rotalarında yer alan parkuru her yıl tekrarlamaya çalıştıklarını belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da tarihi ipek yolu bize güzel görüntüler sundu. GÜDAK kış yürüyüşlerine de bu şekilde devam ediyor. Bütün doğaseverleri kış mevsiminde de iki haftada bir yaptığımız yürüyüşlere davet ediyorum" dedi.

Sporcular günün yorgunluğunu 240 metrelik irtifasıyla Türkiye'nin en yüksek cam seyir teraslarından birisi olan Torul Kalesi Cam Seyir terasına da çıkarak adrenalin dolu anlar yaşayarak etkinliği sonlandırdı. - GÜMÜŞHANE