Gümüşhaneli çocuklardan videolu koronavirüs ve trafik kuralları mesajı

Gümüşhane'de, yeni tip koronavrüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan çocuklar, çektikleri videolarla Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutladı.

Gümüşhane'de, yeni tip koronavrüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan çocuklar, çektikleri videolarla Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutladı.

Kovid-19 pandemisine yönelik alınan önlemler çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan minikler, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nün organizasyonuyla evlerinde videolar çekti.

Yaklaşık 20 çocuğun katıldığı etkinlikte kayda alınan videolar, emniyet güçlerince klip haline getirilerek sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Hazırlanan klipte çocuklar, hem koronavirüs tedbirlerine hem de kara yolu güvenliği ile trafik kurallarına dikkati çekiyor.

Klipte çocukların "Takip mesafesi sizi kazalardan, sosyal mesafe ise sizi virüsten korur" mesajı yer alıyor.

Kaynak: AA