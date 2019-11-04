Gümüşhaneli bilek güreşi sporcularından büyük başarı

04.11.2019 12:26

Gümüşhaneli bilek güreşi sporcuları Romanya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında 2 dünya şampiyonluğu, 1 dünya ikinciliği, 1 dünya üçüncülüğü ve 1 dünya dördüncülüğü elde etti.



26 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen şampiyonaya Gümüşhaneli sporcular damga vurdu. Toplam 5 sporcuyla katılan Gümüşhane ekibi şampiyonadan 6 madalya ile döndü.



Şampiyona sonucunda büyük erkekler 65 kilogram sağ kolda Yusuf Ziya Yıldızoğlu, Genç Bayanlar 55 kilogramda Şükriye Yılmaz sol kolda dünya şampiyonu, sağ kolda dünya ikincisi oldu.



Müsabakada 21 yaş altı bayanlarda 70 kilogram sağ kolda Rabia Kayahan dünya ikincisi, sağ kolda dünya üçüncüsü, Usta Erkekler 70 kilogram sağ kolda Davut Altuntaş dünya üçüncüsü, genç erkekler 50 kilogram sol kolda Berat Yıldırım dünya dördüncüsü oldu.



Dünya şampiyonu kürsüsüne çıkan sporcular Türk bayrağını göndere çektirdikten sonra İstiklal Marşı okunurken Barış Pınarı harekatına katılan Mehmetçiklere destek olmak için asker selamı verdi.



Şampiyonanın sonuçlanmasının ardından Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, kurumun resmi twitter adresinden elde edilen başarı için kutlama mesajı yayımladı. Vali Teşbilek mesajında, "Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında ilimiz sporcularından Dünya Şampiyonu olan Yusuf Ziya Yıldızoğlu ve Şükriye Yılmaz'ı, Dünya 2. si Rabia Kayahan'ı, 3.sü Davut Altuntaş'ı ve Dünya 4.sü Berat Yıldırım'ı tebrik ediyor, gurur duyuyoruz" dedi.



Milli takım antrenörü ve milli sporcu Davut Altuntaş, şampiyona boyunca kendilerine destek veren Vali Kamuran Taşbilek ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay'a teşekkür ederek sporcularını başarılarından dolayı tebrik etti. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA