GÜMÜŞHANE YOLA İNEN BOZ AYI YAVRUSU İLGİ ODAĞI OLDU

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde annesini kaybeden yavru bir boz ayı, yol kenarına indi. Vatandaşların ilgi odağı olan yavru ayı, görevlilerce ormanda bulunan annesinin yakınına bırakıldı.Torul ilçesinde Zigana dağı eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkına ulaşımı sağlayan yola inen yavru boz ayı ilgi odağı oldu. Kendisine taş atan bir vatandaşın üzerine saldırmaya çalışan küçük ayı korkuttu. Yol kenarında duran yavru ayı, vatandaşlar tarafından yakalanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yavru ayıyı ormana götüren ekipler, burada annesinin gelmesini bekledi. Bir süre sonra anne ayının görünmesiyle ekipler, yavruyu ormana bırakarak ayrıldı.

Kaynak: DHA