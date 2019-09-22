22.09.2019 09:07

Gümüşhane'ye ilk kar düştü, Limni Gölü Tabiat Parkı manzarasıyla hayran bıraktı

Limni Gölü'nde güneş beyaz örtünün üzerine doğdu

Doğu Karadeniz'in en çok bilinen tabiat parklarından Limni Gölü Tabiat Parkı mevsimin ilk beyaz örtüsünü giydi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de Zigana Dağının eteklerine denizden 2 bin 24 metre yükseklikteki Limni Gölü Tabiat Parkında güneş beyaz örtünün üzerine doğdu. Bölgedeki ağaçlar ve binaların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Tarihin her döneminde önemli bir geçit olan Zigana dağı eteklerinde yer alan ve "Zigana'nın nazar boncuğu" ve ormanın içerisinde temiz havası, sıradışı coğrafyası ile kuş sesleriyle "Huzur veren mekan" olarak bilinen Limni Gölü Tabiat Parkında mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti.

Dün gün boyu şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı bu gece Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarındaki Limni Gölü Tabiat Parkında da gerçekleşti.

Limni Gölü Tabiat Parkı çalışanlarından Mustafa Açıkel, mevsimin ilk kar yağışının ardından Limni Gölünün eşsiz manzaraya büründüğünü söyledi.

Sis denizi arasında adeta nazar boncuğu gibi ortada duran Limni Gölünde güne karla uyandıklarını ve mevsimin ilk kar yağışının gerçekleştiğini belirten Açıkel "Sabah kalktığımızda her taraf bembeyazdı. Kış geliyor artık. Misafirlerimizi kış güzelliklerini görmek için buraya davet ediyoruz. Bu yıl biraz erken kar yağışı oldu. Bu yıl kış erken gelecek galiba buralara. Ağaçların ve çatıların üzeri bembeyaz oldu. Bundan sonra daha fazla yağacaktır" dedi.

Kaynak: İHA