Gümüşhane'ye Haziran ayında kar yağdı
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Gümüşhane'ye Haziran ayında kar yağdı

İhlas Haber Ajansı / Recep Ergin - Haberler | Güncel

Gümüşhane'ye Haziran ayında kar yağdı Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi sınırlarındaki Kazıkbeli Yaylası ve yüksek kesimlere Haziran ayında kar yağdı.

Gümüşhane'ye Haziran ayında kar yağdı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi sınırlarındaki Kazıkbeli Yaylası ve yüksek kesimlere Haziran ayında kar yağdı.

Söğüteli köyü sınırlarında yer alan ve denizden 2 bin 350 metre yükseklikteki Kazıkbeli Yaylası ve civarındaki zirveler öğlen gerçekleşen dolu yağışının havayı soğutmasının ardından akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yaz aylarında onbinlerce insanın akın ettiği, çevresindeki onlarca oba ve yaylanın merkezi konumunda bulunmasının yanında Türkiye'nin en bilinir yaylaları arasında yer alan Kazıkbeli yaylasına Haziran ayının ikinci gününde kar yağması şaşkınlıkla karşılandı. Yağışın ardından yayla ve etrafı beyaz örtüyle kaplanırken yağış beraberinde soğuk havayı da getirdi.

Söğüteli köyü muhtarı Mustafa Keskin yağışın ardından çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Haziran ayında kar yağdığını yakın zamanda görmedik" ifadelerini kullandı.

Gümüşhane'ye Haziran ayında kar yağdı
Gümüşhane'ye Haziran ayında kar yağdı
Gümüşhane'ye Haziran ayında kar yağdı
Gümüşhane'ye Haziran ayında kar yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Ergin

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