Gümüşhane yaylalarındaki kaçak yapılaşmaya müdahale

Gümüşhane yaylalarında kaçak yapıldığı tespit edilen yapılar yıkılıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, tespitler sonucu kanuna aykırı yapıldığı belirlenen yapıların temel inşaatlarında yıkım işlemi, ev yapmak için açıldığı belirlenen çukurlarda ise kapatma işlemi gerçekleştiriyor.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek imzasıyla yayımlanan "Yaylalarda mevzuata aykırı yapılaşma" konulu valilik genel emri doğrultusunda harekete geçen ekipler, merkez ilçeye bağlı Çorak köyü sınırları içindeki Taşköprü ve Eğrisu yaylaları ile civar yaylalarda jandarma ekipleri ve iş makinesi yardımıyla ev yapmak için açılmış 15 çukuru kapattı.

Ekipler, temel betonu atılmış 4 yapıyı ise iş makinesi yardımıyla yıktı.

Gümüşhane Valiliği Kaçak Yapıları Tespit Komisyonu üyesi Mustafa Odabaşı, tespit ve yıkım ekibi olarak sahada çalışma yürüttüklerini belirterek, "Valiliğimiz tarafından 20 Haziran'da yayımlanan genel emrin ardından oluşturulan tespit ve yıkım ekibi olarak su basman ve temel seviyesindeki yapılar ile yapım için açılan çukurların kapatılmasını sağladık. Bundan sonra da meralarda izinsiz yapılaşmaya kesinlikle müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Odabaşı, kent genelindeki yaylalarda mevzuata aykırı yapıldığı tespit edilen yapıların yıkımına plan dahilinde devam edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA