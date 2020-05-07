Gümüşhane Valisi Taşbilek'ten Gümüşhaneliler'e "Rehavete kapılmayın", gurbettekilere de "Gelmeyin"...
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Gümüşhane Valisi Taşbilek'ten Gümüşhaneliler'e "Rehavete kapılmayın", gurbettekilere de "Gelmeyin"...

Gümüşhane Valisi Taşbilek'ten Gümüşhaneliler'e 'Rehavete kapılmayın', gurbettekilere de 'Gelmeyin'...
07.05.2020 13:45 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:49

Gümüşhane Valisi Taşbilek'ten Gümüşhaneliler'e "Rehavete kapılmayın", gurbettekilere de "Gelmeyin" çağrısı Yeni tip Korona virüs hastalığı (Covid-19) salgınıyla ilgili bir süredir pozitif vakanın görülmediği Gümüşhane'de Vali Kamuran Taşbilek, son süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gümüşhane Valisi Taşbilek'ten Gümüşhaneliler'e "Rehavete kapılmayın", gurbettekilere de "Gelmeyin" çağrısı

GÜMÜŞHANE - Yeni tip Korona virüs hastalığı (Covid-19) salgınıyla ilgili bir süredir pozitif vakanın görülmediği Gümüşhane'de Vali Kamuran Taşbilek, son süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, yeni tip Korona virüs hastalığı (Covid-19) salgınıyla mücadelenin bitmediğini hatırlatarak Gümüşhane'de yaşayan vatandaşların rehavete kapılmamaları gerektiğini söyledi, il dışında yaşayan Gümüşhanelilere de "Gelmeyin" çağrısını yineledi.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Taşbilek, salgınla mücadelede kendilerine en büyük desteğin Gümüşhaneli vatandaşlar tarafından verildiğini, vatandaşların bütün kurallara, sosyal mesafeye uyduklarını, gerekmedikçe evlerinden çıkmadıklarını belirterek bundan sonra sürecin daha da önemli olduğunu belirterek, bu durumun daha da duyarlı bir şekilde devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Vatandaşların önce kendi sevdikleri, komşuları, aileleri, akrabaları ve çevresindeki insanların sağlıkları açısından bütün kurallara uymalarını, sosyal mesafeye uymalarını ve mutlaka maske takarak dışarıya çıkmalarını isteyen Vali Taşbilek, "Bu sürecin dünyada başlamasıyla birlikte ülkemiz proaktif davranarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığımızın organizasyonu ve yönlendirmesiyle çok önemli tedbirler alındı, çok ciddi çalışmalarla bu salgından, olumsuz etkilerinden, insanlarımızın yaşayacağı sıkıntıların bertaraf edilmesi noktasında çok önemli çalışmalar yürütüldü. Bu süreçte Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuz ne dediyse devletimizin bütün kurumları hep birlikte bu öneriler çerçevesinde gerekli bütün tedbirleri alma noktasında büyük çabalar sarf etti. Bizlerde illerde Valiler olarak bu Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyelerini, yönlendirmelerini, İçişleri Bakanımızın direktifleriyle illerimizde takip ettik. Gerek salgının illerimize gelmemesi, bulaşmaması gerekse ilimizde oluşan vakaların ivedilikle tedavi edilmesi, filyasyon çalışmalarının yürütülmesi, vatandaşlarımızın sosyal mesafeye, hijyene, Sağlık Bakanlığının belirlediği 14 kurala bütün yönleriyle uygulanması, titizlikle takip edilmesi ve özellikle sosyal mesafe kavramı ve ihtiyaç olmadıkça, zorunlu olunmadıkça evlerden çıkılmaması, kalabalık ortamlarda bulunulmaması noktasında gerekli bütün çalışmaları arkadaşlarımızla yürüttük. Bu süreçte kolluk kuvvetlerimiz, müftülüğümüz vatandaşlara bu hususların duyurulması noktasında çok büyük çaba sarf ettiler. Sağlık çalışanlarımız gece gündüz demeden hem vakaların oluşmasının engellenmesi hem de oluşan vakalarla ilgili gerekli çalışmaların yapılması noktasında büyük bir fedakarlık gösterdiler. Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, bütün kurum çalışanlarımızın hepsi vatandaşlarımızın, özellikle 65 yaş üzeri büyüklerimizin bütün ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında büyük bir fedakarlık gösterdi" dedi.

"Süreç hala çok önemli"

Türkiye'nin alınması gereken bütün tedbirleri ülkenin her yerinde alarak ve özel çalışmalar yürüterek salgında belirli bir noktaya geldiğini ifade eden Vali Taşbilek, "Sürecin hala çok önemli olduğunu buradan Gümüşhaneli hemşehrilerimize iletmek istiyoruz. Gümüşhaneli hemşehrilerimiz bu süreçte bize en büyük yardımı gösteren unsurdu. Bizim bütün uyarılarımıza titizlikle uydular, kuralları yerine getirdiler, sosyal mesafeye uydular, gerekli olmadıkça evlerinden çıkmadılar. Her türlü olumlu yaklaşımda bize destek ve yardımcı oldular. Bundan sonra da lütfen bu süreci dün olduğundan daha fazla dikkatle bugün daha duyarlı bir şekilde yürütmeliyiz. Gümüşhaneli hemşehrilerimizin evlerinden çıkmamaları, sosyal mesafe kuralına özellikle uymaları, kalabalık ortamlardan olabildiğince uzak durmaları, asla temas gerektiren durumda bulunmamaları, hijyene çok dikkat etmeleri, hijyenle birlikte sosyal ilişkilerini azaltıcı faaliyetleri yürütmeleri özel istirhamımızdır. Allah razı olsun bugüne kadar buna büyük bir duyarlılıkla katkı sağladılar" diye konuştu.

"İnşallah iki bayramı birlikte yaşarız"

Gümüşhane'de herhangi bir bulaş riskine karşı vatandaşların önce kendi sevdikleri, komşuları, aileleri, akrabaları ve çevresindeki insanların sağlıkları açısından bütün kurallara uymaları, sosyal mesafeye uymaları ve mutlaka maske takarak dışarıya çıkmalarını isteyen Vali Taşbilek, "Devletimiz maske imkanlarını her noktada sağladı. İhtiyaç duyan vatandaşımız varsa bizimle irtibata geçebilir. Biz Valilik olarak bu konuda da kendilerine destek oluruz. Bu hususlar bizim için önemli. İnşallah iki bayramı birlikte yaşarız. Bu salgını, bu sıkıntıyı ülkemizin en az etkileneceği şekilde geçirme noktasında hep beraber çaba sarf ederiz. Bu mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulumuzun belirlediği yönlendirmeler çerçevesinde ülkemizin her yerinde bu mücadele yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

"Lütfen olağanüstülük gerektiren durumlar dışında bu süreçte ilimizi ziyaret etmeyiniz, ilimize gelmeyiniz"

İl dışında olan Gümüşhanelilere de seslenen Vali Taşbilek, "Lütfen olağanüstülük gerektiren durumlar dışında bu süreçte ilimizi ziyaret etmeyiniz, ilimize gelmeyiniz. Olduğunuz yerde kalmanız hem kendi sağlığınız hem buradaki akraba, yakınlarınız ve hemşehrilerinizin sağlığı açısından çok önemlidir. İhtiyaç duyulmadıkça, olağanüstülük olmadıkça lütfen seyahat etmeyiniz. Yerimizde, evimizde kalalım. Hep birlikte birbirimize aynı duyarlılıkta yaklaşarak bu sıkıntının üstesinden gelelim" dedi.

"Vatandaşlarımız rehavete kapılmasınlar"

Vatandaşlara yönelik uyarıcı çalışmaların devam ettiğini kaydeden Vali Taşbilek, şunları söyledi: "Lütfen vatandaşlarımız rehavete kapılmasınlar. Sokaklar dün olduğu gibi bugün de bizim için risktir. Evimizde kalalım, dışarı çıkmayalım. Çıkmamız gereken olağanüstü durumlarda da sosyal mesafeye uyarak mekanlarda, kalabalık ortamlarda bulunmaksızın ihtiyaçlarımızı gidererek eve dönmek bizim için çok daha önemli. Bu kalabalıkların oluşmasına hiçbir şekilde müsaade etmemeliyiz. Biz kamu kurumları, yetkili makamlar olarak bunun takibindeyiz. İnşallah vatandaşlarımızı hem bilgilendirme hem de ikaz noktasında bunu işliyoruz. İnşallah o duyarlılığı vatandaşlarımız tekrar sağlayacaktır diye ümit ediyorum.

Gümüşhane Valisi Taşbilek'ten Gümüşhaneliler'e 'Rehavete kapılmayın', gurbettekilere de 'Gelmeyin'...

Kaynak: İHA

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