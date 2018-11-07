Gümüşhane Valisi Taşbilek, Görevine Başladı

Valilik Kararnamesiyle Gümüşhane Valiliğine atanan Kamuran Taşbilek görevine başladı.

Valilik binası önünde Taşbilek için tören düzenlendi.

Taşbilek, tören mangasını selamladıktan sonra karşılamada yer alan protokol üyeleriyle tanıştı.

Tanışmanın ardından makamda konuşan Taşbilek, İpek Yolu'nun kadim şehri Gümüşhane'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle atandığını hatırlattı.

Atanması dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'ye kendisine duydukları güven için teşekkür eden Taşbilek, "Gümüşhanevi hazretlerinin manevi iklimi olan güzel Gümüşhanemizin hadimi, hizmetkarı olmak, buranın güzel insanlarına hizmet etmek benim için çok özel bir anlam ifade etmektedir." dedi.

"Birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız"

Gümüşhane'ye en nitelikli hizmetleri sunma noktasında birlik ve beraberlik içerisinde olacaklarını kaydeden Taşbilek, şöyle devam etti:

"Göreve başlamış olduğum bugünde, benden önceki Valimiz Sayın Okay Memiş'i saygıyla yad ediyorum. Yürütmüş olduğu projelerin devamı da bizim için önemli ve özellikli olacaktır. Bunun da bilinmesini özellikle istirham ederim. Geçtiğimiz 15 yıllık süre içerinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetlerimizin takdirleriyle Gümüşhanemize çok büyük hizmetler yapılmış ve yapılmaktadır. Bu hizmetler sayesinde Gümüşhanemiz büyük bir gelişim ve değişim içerisindedir. Bizler paydaşlarımızla birlikte el birliği içerisinde Gümüşhanemizin kazanımlarına katkı sağlamak için devamlı birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız."

"Gönül kapılarını çalmaya geldik"

"Hizmetleri yürütürken kahraman şehitlerin emanetleri, gazilerimiz, çocuklarımız ve yaşlılarımız bizim önceliğimiz olacaktır." ifadelerini kullanan Taşbilek, sözlerini şu şeklide tamamladı:

"Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince onların yanlarında olacağımızın bilinmesini isterim. Beraber görev yapacağımız bütün arkadaşlarımızın da buna uygun davranacağından asla şüphem yoktur.

Çok değerli Gümüşhaneliler, son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Ben ve ailem güzel Gümüşhanemizin gönül kapılarını çalmaya geldik. Dertlerinizle dertlenmeye, mümkün olduğunca çare olmaya geldik. Yetimlerimizin, öksüzlerimizin başlarını okşamaya geldik. Sesimize kulak vereceğinizden, gönül kapılarınızı sonuna kadar açacağınızdan asla şüphemiz yoktur. Sevgi, merhamet ve adalet rehberimiz olsun. Rabbim inşallah bizleri utandırmasın."

Törende Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Vali Taşbilek'e Kur'an-ı Kerim hediye etti.