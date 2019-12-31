Gümüşhane Valisi Taşbilek'den yeni yıl ziyaretleri

31.12.2019 21:38 | Son Güncelleme: 31.12.2019 21:56

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, yeni yıl dolayısıyla kentte güvenlik güçlerince oluşturulan kontrol noktaları ile hastane ve esnafa ziyaret gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Ercan Çimen ile şehir merkezindeki Köprübaşı Polis Karakolu'nu ziyaret eden Taşbilek, burada yeni yıl tedbirlerine ilişkin İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş'tan bilgi aldı.

Ziyarette gazetecilere açıklamada bulunan Taşbilek, yılbaşı tedbirleri kapsamında il merkezinde 99 emniyet personelinin, vatandaşların rahat ve huzurlu bir gece yaşaması için görev başında olduğunu söyledi.

Taşbilek, İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun direktifleri çerçevesinde vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini temin için tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Gümüşhane'de 2019 yılı huzur ve güven içerisinde geçti. Amacımız 2020 yılının ve daha sonraki yılların da ülkemizin milli birliği ve beraberliği içerisinde, toplumsal huzur, barış ve dayanışma anlayışı içerisinde geçirmesini sağlamak. Tüm vatandaşlarımıza yeni yılda huzur sağlık ve mutluluk temenni ediyorum." dedi.

Daha sonra Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde yatan yetişkin ve çocuk hastalara ziyarette bulunan Taşbilek, çocuk hastalara oyuncak hediye etti.

Bir taksi durağına da giden Taşbilek, İl Jandarma Komutanlığında görevli askerlerle akşam yemeği yiyerek, bazı askerlerin aileleriyle telefonda görüştü.

Vali Taşbilek, son olarak Akçakale ve İkisu'da oluşturulan kontrol noktalarında incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA