Gümüşhane Valisi Taşbilek, AA'nın "Karantina/Lockdown" kitabını inceledi
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Gümüşhane Valisi Taşbilek, AA'nın "Karantina/Lockdown" kitabını inceledi

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Anadolu Ajansınca (AA) kendisine gönderilen "Karantina/Lockdown" kitabını inceledi.

Gümüşhane Valisi Taşbilek, AA'nın
26.06.2020 14:13 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:48

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Anadolu Ajansınca (AA) kendisine gönderilen "Karantina/Lockdown" kitabını inceledi.

Vali Taşbilek, makamında kitabı incelemesinin ardından Anadolu Ajansı'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünün yazılı kültüre kazandırılması dolayısıyla AA'ya teşekkür etti.

Albümdeki fotoğrafları inceleyen Taşbilek, AA'nın yüz yılı aşkın süredir milletin ve devletin güçlü sesi olarak hizmet ettiğini söyledi.

AA'nın zengin haber ve fotoğraf arşivinin de aynı zamanda tarihi belge niteliği taşıdığına dikkati çeken Taşbilek, "Dünyanın geçirdiği Kovid-19 süreci ve bir daha görmek istemediğimiz bugünlerin de tarih sayfalarında yerini alacağını biliyoruz. Bu çalışmayla AA ve onun özverili çalışanları tarihe bir not düşmüş ve tanıklıklarını bizlerle paylaşmış oldular. Nazik hediyeleri için AA'ya, özverili çalışmaları için ise çalışanlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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